Nga dora e Zotit te dora e Diney: Argjentina i mbijeton kohëve shtesë, duke shmangur turpërimin nga Kepi i Gjelbër

Argjentina siguron kualifikimin për në 1/8-at e finaleve, por me shumë vuajtje. Koha e rregullt u mbyll në barazim 1-1, me një gol të mrekullueshëm të Lionel Messi (29’) dhe barazimin e Deroy Duarte (59’). Pjesa e parë e kohëve shtesë përfundoi 2-2, me golat e Lisandro Lopez (92’) dhe Lopes Cabral (103’), që magjepsi stadiumin dhe shtangu Selection. Vetëm në pjesën e dytë të kohëve shtesë erdhi goli vendimtar i Romero (110’), që largoi frikën nga sytë e Messit. Tani Argjentina do të përballet me Egjiptin në 1/8-at e finaleve.
Kjo nuk është dora e Zotit, kjo është dora e Diney. Argjentina dhe Kepi i Gjelbër ishin në rezultatin 2-2 në minutën e 111′, kur Messi ekzekutoi një goditje këndi nga e majta, ndërsa Miami dhe i gjithë Buenos Aires po mendonin tashmë për penalltitë. Cuti Romero devijoi me kokë në qendër të zonës dhe topi përplaset në dorën e Edilson Alberto Monteiro Sanches Borges, i njohur nga të gjithë si Diney: aq sa mjaftoi që topi të bëhej i pakapshëm edhe për portierin Vozinha, protagonistin e këtyre ditëve. Kështu Argjentinë-Kepi i Gjelbër përfundon 3-2, me golat e Messi, Deroy Duarte, Lisandro Martinez, Sidney Lopes Cabral dhe, pikërisht, Romero. Messi provoi në çdo mënyrë, por këtë herë, për Argjentinën, vendimtarë ishin dy mbrojtësit e qendrës. Scaloni siguron kështu përballjen me Egjiptin në 1/8-at e finaleve dhe e arrin në mënyrën më të çuditshme, pasi vuajti për dy orë.
Messi e numrat e tij
Lionel Messi vendos një tjetër rekord në Kupën e Botës që po zhvillohet në SHBA. Duke zbritur në fushë kundër Kepit të Gjelbër në ndeshjen e vlefshme për kualifikimin në 1/8-at e finaleve, Messi u bë lojtari i vetëm në historinë e Kupës së Botës me 30 paraqitje, një rekord që u festua edhe me një mesazh urimi nga llogaria e FIFA-s në X. Më pas kampioni argjentinas shënoi, duke e çuar në 20 numrin e golave të realizuar në një Kampionat Botëror, duke forcuar kështu rekordin e tij si golashënuesi më i mirë në histori dhe duke u bërë lojtari i parë në historinë e futbollit që shënon në tetë ndeshje radhazi të Kupës së Botës.
2006 👉 2026 ❤️
Lionel Messi becomes the only player in history to make 30 @FIFAWorldCup appearances 👏🇦🇷 pic.twitter.com/IrOzPOJ4o5
— FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026