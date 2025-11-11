Neymar sulmon arbitrin dhe shpërthen ndaj trajnerit për zëvendësimin: “Mua më heq?”

Santos u mund në fushën e Flamengos me rezultatin 3-2 dhe një nga protagonistët negativë ishte Neymar, i cili tregoi gjithë frustrimin e tij në momentin e zëvendësimit ndaj trajnerit të tij. Numri 10, ish-lojtari i Barcelonës dhe PSG-së, u zëvendësua në minutën e 40’ të pjesës së dytë, kur skuadra ishte tashmë në disavantazh 3-0, dhe, duke dalë nga fusha, shpërtheu ndaj stafit teknik: “Më heq mua?”.
Para se të shkonte në dhomat e zhveshjes, ylli brazilian goditi me inat një shishe uji, duke injoruar plotësisht dy golat e shënuar nga Bontempo dhe Lautaro pas daljes së tij.
Juan Pablo Vojvoda, trajneri i Santos, u përpoq të zbusë polemikat: “Është normale që një lojtar të jetë i zemëruar në situata të tilla. Unë vendos kush del nga fusha, dhe Neymar e shprehu frustrimin e tij me respekt. Nuk pati asnjë shenjë mungese respekti ndaj skuadrës apo stafit.”
Humbja e mban Santosin në zonën e rënies nga kategoria: skuadra paulista është e 17-ta me 33 pikë, dy më pak se Vitória, skuadra e parë jashtë zonës së ftohtë. Peixe do të kthehet në fushë të shtunën e ardhshme, kur do të presë Palmeiras në “Vila Belmiro”, në javën e 13-të të Serie A braziliane.
NEYMAR NÃO GOSTOU DE TER SAÍDO! Vojvoda substituiu o camisa 10 do Santos no segundo tempo. O craque não entendeu a escolha do treinador e saiu reclamando. #FutebolBrasileiro #BrasileirãoBetano #PósJogo pic.twitter.com/JLgEM71obd
— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 9, 2025
Rikthimi i Neymar te Santos, pas eksperiencës në Arabinë Saudite me Al Hilal, po rezulton një dështim i vërtetë. Humbja e fundit kundër Flamengo-s 3-2 duket se ka shënuar pikën më të ulët të karrierës së kampionit brazilian, i cili po e ka të vështirë të rigjejë shkëlqimin e viteve te Barcelona dhe PSG. Synimi për të bindur Carlo Ancelottin ta thërrasë për Botërorin 2026 duket gjithnjë e më i largët, ndërsa kritikat ndaj tij po shtohen: “Është turp, do ta çojë klubin drejt rënies”, thonë ekspertët vendas.
Ndeshja kundër Flamengos e pa Neymar praktikisht të padukshëm: asnjë shpërthim, asnjë veprim që të kujtonte talentin që e bëri të famshëm në Europë. Në minutën e 85’, me Santos në disavantazh 3-0, trajneri Juan Pablo Vojvoda vendosi ta zëvendësojë me Rollheiser. Ky vendim shkaktoi zemërimin e Neymar, i cili shfaqi hapur pakënaqësinë ndaj trajnerit, pavarësisht përpjekjes së këtij të fundit për ta qetësuar me një përqafim. Skuadra, megjithëse arriti të shënojë dy gola me Bontempo dhe Diaz, nuk arriti të shmangte humbjen.
Pas ndeshjes, Neymar, në disa deklarata për “O Globo”, nuk kurseu kritikat dhe sulmoi edhe arbitrin: “Arbitri është i tmerrshëm. Përveç se i tmerrshëm, me gjithë respektin, është arrogant. Kjo është fjala e duhur. Sa herë që shkojnë në dhomat e zhveshjes, thonë se vetëm kapiteni mund të flasë. Kur shkojmë të flasim, ai na kthen shpinën dhe ikën.”
Ish-lojtari i Barçës dhe PSG-së tregoi madje se, pasi refuzoi të fliste, Sávio Sampaio e kishte kërcënuar: “Kur i flas, më kërcënon. Është e ndërlikuar. Mora një karton të verdhë sepse më kërcënoi. Më tha: ‘Nëse afrohesh, të jap një karton të verdhë.’ I thashë: ‘S’mund të të flas?’.”
O Nivel de comentaristas do Brasil ta cada vez pior.
Maestro Junior falando que o Treinador expos o Neymar, tirando ele aos 30 minutos.
Alguém avisa a esse velho, que o Santos fez 2 Gols após a saída dele?
Como que o Técnico errou se o time reagiu? pic.twitter.com/ztKZoJAAPC
— Ceo Da Acarajé (@AcarajeCeo) November 9, 2025
Santos në rrezik rënie: Neymar i kritikuar në Brazil
Situata e Santos është shqetësuese: pas 32 javësh, klubi nga shteti i São Paulos renditet i katërti nga fundi me 33 pikë, në rrezik serioz rënieje. Menaxhimi i skuadrës dhe paraqitja e kapitenit kanë ndezur polemika në Brazil. Tani shumëkush po e mbron Ancelottin, i kritikuar më parë që e la Neymarin jashtë listës së të thirrurve, ndërkohë që në kombëtare trajneri duket se e ka gjetur tashmë pasuesin e tij te talenti i ri i Chelseat, Estevão.
Nuk munguan as fjalët e ashpra nga ish-yjet e futbollit brazilian: Neto komentoi pa dorashka sjelljen e Neymar, duke theksuar se numri 10 “ecën nëpër fushë pa ndikuar fare në ndeshje”. Ish-sulmuesi i Santos dhe i disa klubeve të tjera e quajti paraqitjen e brazilianit “një turp”, duke shtuar edhe më shumë presion mbi supet e një lojtari që tani duhet të tregojë se mund ende të udhëheqë skuadrën dhe se e meriton një vend me Brazilin në Botëror.