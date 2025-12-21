Neymar shijon pushimet mes muzikës dhe pokerit, por dëshiron të luajë Botërorin

Ndërsa e ardhmja e tij profesionale mbetet ende e paqartë, Neymar po i lejon vetes disa ditë pa shqetësime. Me kontratën që i skadon te Santos dhe një vendim ende për t’u marrë për vazhdimin e karrierës, ylli brazilian po shijon pushimet mes muzikës dhe argëtimit.
Në Sao Paulo, qytet me të cilin është thellësisht i lidhur, Neymar mori pjesë në një event pokeri, një nga pasionet e tij të mëdha jashtë fushës. Gjatë mbrëmjes u takua me Leo Santana, këngëtar shumë popullor brazilian, dhe mes një loje dhe tjetrës mori edhe mikrofonin.
Pa hezitim, ish-ylli i Barcelonës dhe PSG-së improvizoi një duet me artistin e quajtur “O Gigante”, duke përfshirë publikun dhe duke e kthyer eventin në një festë të vërtetë.
Neymar mes pushimeve, pokerit dhe muzikës
Pas një periudhe të kaluar në Shtetet e Bashkuara, me një ndalesë në New York, Neymar është kthyer në Brazil dhe po shfrytëzon kohën e lirë para se të zgjidhë nyjet e merkatos. Ndërkohë, zërat për të ardhmen e tij vazhdojnë të ndezin debatin: përveç qëndrimit të mundshëm te Santos, mbetet i gjallë edhe interesi i Flamengos, i cili sipas disa zërave po vlerëson një kontratë gjashtëmujore për t’i mundësuar të arrijë Botërorin në kushtet më të mira.
Posturado e calmo! Neymar se jogou ao som de Léo Santana durante um evento de pôker, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (19). É mais uma do GG!
Vetë Neymar, pasi kontribuoi në mbijetesën e Santosit, ka ribërë të qartë lidhjen e tij me klubin: “Zemra ime do të jetë gjithmonë me Santosin. Do ta vendos gjithmonë Santosin në vend të parë… do të shohim çfarë është më e mira për të gjithë”.
Palët do të kishin tashmë një lloj marrëveshjeje verbale për rinovimin, edhe pse ende mungon takimi vendimtar. Një gjë, megjithatë, është e sigurt: objektivi kryesor i golashënuesit më të mirë në historinë e Seleçaos mbetet Botërori. Zgjedhja finale do të udhëhiqet pra nga dëshira për t’u paraqitur në nivelin maksimal të mundshëm në takimin më të rëndësishëm të karrierës së tij.