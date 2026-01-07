Neymar shfaq tre supermjetet e tij në nder të Batman: obsesion prej 55 milionë eurosh

Një Batmobile Tumbler, një jet Dassault Falcon 900LX dhe një helikopter Airbus H-145. Në mes, i ulur rehat mbi kofanon e makinës, Neymar. Ky është një nga imazhet e para të vitit 2026 të yllit brazilian në rrjetet sociale, ku ka treguar pasionin e tij për superheroin e DC Comics, Batman. Një pasion që i afrohet obsesionit të pastër, sepse çdo mjet i shfaqur është personalizuar posaçërisht, duke rritur edhe më shumë vlerën tashmë të jashtëzakonshme totale, që tejkalon 55 milionë euro.
Neymar dhe obsesioni për Batman
Neymar nuk e ka fshehur kurrë që gëzon një jetë më shumë se komode, falë karrierës së tij futbollistike që i ka siguruar kontrata marramendëse, përfshirë atë “një mijë e një netësh” në Arabinë Saudite. Më pas sponsorët dhe investimet e goditura e kanë bërë brazilianin një nga lojtarët me pasurinë totale më të lartë, duke i lejuar tekat më të shtrenjta: bizhuteri, veshje luksi, shtëpi ëndrrash, një park makinash i pafund, një helikopter dhe një jet privat. Pikërisht këto dy mjete, së bashku me një makinë më shumë se “speciale”, një Batmobile e vërtetë, kanë qenë protagonistët në rrjetet sociale, me Neymar që është fotografuar me “lodrat” e tij dhe me një frazë shumë domethënëse: “Ëndrrat mund të bëhen realitet”.
Batmobile: e montuar në 3 vite dhe e personalizuar
E para dhe më ikonike është një riprodhim perfekt i Batmobile-s model Tumbler, protagoniste në filmat kushtuar Kalorësit të Errët të Christopher Nolan-it. Një makinë që Neymar e ka bërë të ndërtohet pjesë-pjesë në mënyrë ekskluzive, me një montim që ka kërkuar tre vite punë dhe përfshirjen e një ekipi prej 50 personash: një model që përfshin një motor V8 me fuqi të vlerësuar mes 450 dhe 500 kuaj fuqi, me detaje unike dhe që ka kushtuar rreth 1,5 milionë euro për ndërtimin dhe montimin, edhe pse nuk ka homologim për qarkullim në rrugë publike. Për këtë arsye Neymar është i detyruar ta shijojë vetëm në pronat e tij private të shpërndara nëpër botë.
Jet-i privat e helikopteri në stilin e Kalorësit të Errët
Por pasioni/obsesioni për Batman nuk mbaron këtu, përkundrazi. Dy mjetet e tjera të shfaqura në imazhet e publikuara nga sulmuesi i Santos përfshijnë edhe një helikopter Airbus H-145, me vlerë 11,6 milionë euro. Natyrisht edhe në këtë rast me detaje të personalizuara, si ambientet e brendshme me elemente të frymëzuara sërish nga Batman. Së fundmi mjeti i tretë, një jet privat Dassault Falcon 900LX, me vlerë 43 milionë euro. Një tjetër copë koleksioni, në vazhdën e mëparshme të frymëzuar nga superheroi i DC Comics, që është edhe mjeti i transportit që Neymar përdor zakonisht për udhëtimet e tij ndërkombëtare.