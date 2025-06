Neymar shënon si Maradona: “Dora e Zotit” nuk pati rezultat të njëjtë, ja ç’ndodhi

Një rikthim për t’u harruar. Neymar Junior, i kthyer te Santos mes pritshmërish të mëdha, është protagonist i një episodi që do të shkaktojë shumë polemika. Në ndeshjen kundër Botafogos, të vlefshme për javën e 11-të të Brasileiraos, ylli brazilian u përjashtua në minutën e 76′ pas një goli të realizuar me dorë, në një aksion që kujtoi gjestin e famshëm të Maradonës në Botërorin e vitit 1986.

Çfarë ndodhi në fushë?

Në rezultatin 0-0, Neymar shtyu topin në rrjetë pas një pritjeje të portierit, me një prekje të qartë dhe të qëllimshme me dorë. Gjyqtari, i pozicionuar në mënyrë perfekte, nuk pati dyshime: gol i anuluar, karton i dytë i verdhë dhe përjashtim i pashmangshëm. Vetëm pak minuta më vonë, në minutën e 86′, erdhi edhe goditja përfundimtare: Artur Victor Guimaraes shënoi për Botafogon duke i dhënë fitoren 1-0 dhe duke dënuar Santosin me humbjen e shtatë në njëmbëdhjetë ndeshje.

Një gjest i pastër i pafajësisë, që rëndon mbi një sezon tashmë të dështuar. Neymar kishte marrë kartonin e parë të verdhë në fund të pjesës së parë për një faull në kufi. I dyti, për prekje me dorë, i hapi rrugën fitores së kundërshtarëve.

O Neymar já tinha o amarelo, fez o gol com a mão e acabou sendo expulso. Confira: Quer ver os gols do #Brasileirão? Então, segue a gente e não perca nenhum lance! ⚽ pic.twitter.com/NGXAOI4GId — Papo de Boleiros (@_papoboleiros) June 1, 2025

Ndjesa e Neymar: “Më falni! Por arbitri ishte skandaloz”

Pas ndeshjes, 32-vjeçari foli fillimisht me tone pendese, por më pas u shpreh me fjalë të ashpra ndaj gjyqtarit: “Dëshira e dëshpëruar për të shënuar na çon ndonjëherë të gabojmë… Dua të kërkoj falje nga shokët e skuadrës dhe tifozët. Gabova, më falni! Jam i bindur se, nëse nuk do të isha përjashtuar, do ta kishim fituar ndeshjen.”

Por në një mesazh të dytë në Instagram, shtoi: “Kartoni i dytë ishte i drejtë, por i pari ishte qesharak. Bëra vetëm një faull dhe mora menjëherë të verdhë. Arbitër i tmerrshëm… wow! Kjo është vetëm mendimi im, mos më ndëshkoni më tepër për këtë.”

Santos në krizë dhe Neymar ende pa gol

Santos ndodhet në vendin e tretë nga fundi në renditje, në zonën e rënies nga kategoria, dhe Neymar – i rikthyer pas viteve me dëmtime – nuk ka lënë ende gjurmë: në katër paraqitje nuk ka realizuar asnjë gol apo asist. Ka grumbulluar vetëm 181 minuta të luajtura në kampionat, nga të cilat 76 në ndeshjen e fundit, që përfundoi me një përjashtim që mund të shënojë edhe fundin e eksperiencës së tij te klubi nga São Paulo.

Me kontratën që skadon më 30 qershor dhe një formë fizike aspak bindëse, e ardhmja e Neymar është pezull. Do të mungojë në ndeshjen e fundit para pushimit për Kupën e Botës për Klube dhe, duke parë paraqitjet, një rinovim i mundshëm duket gjithnjë e më pak i mundshëm.

Rikthimi te Santos, aty ku gjithçka kishte nisur, pritej të ishte rilindja e talentit brazilian, por po shndërrohet në një rrëfim melankolik. Përjashtimi për një gol “à la Maradona”, por pa lavdi, përshkruan në mënyrë të përkryer momentin e Neymarit: gjeni, por edhe shumë lehtësi.