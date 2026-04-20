Neymar reagon pas fishkëllimave: “Asnjë qenie njerëzore nuk do ta përballonte”

Nuk është një sezon i lehtë për Neymar dhe afrimi i Botërorit po shkon gjithnjë e më keq. Është pothuajse e sigurt që nuk do të ketë hapësirë mes të grumbulluarve të Brazilit të Carlo Ancelotti dhe ndërkohë edhe te Santos situata nuk është e qetë: pas humbjes ndaj Fluminense tifozët e kanë kontestuar dhe fishkëllyer ndërsa po shkonte drejt tunelit që çon në dhomat e zhveshjes, por një gjest i tij e ka ndezur edhe më shumë polemikën. Braziliani vuri duart te veshët ndërsa po mbulohej nga fishkëllimat dhe shumë spektatorë e interpretuan këtë si mungesë respekti.
Neymar në qendër të polemikave në Brazil
Mjaftoi një lëvizje e keqkuptuar për të ndezur fitilin e polemikës së re që rrethon sulmuesin. Që nga rikthimi i tij në Brazil ai ka qenë vazhdimisht në qendër të kritikave dhe muajt e fundit kanë qenë veçanërisht të tensionuar: në lojë është një vend për Botërorin, që për momentin nuk i përket, dhe marrëdhënia me tifozët e bën edhe më kompleks kuadrin. Debati i fundit lindi kur Neymar dukshëm mbuloi veshët ndërsa po fishkëllehej nga tifozët, një gjest që u pa si i papërshtatshëm duke parë momentin.
Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!
Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!
Não tem ser humano que aguente 🤦🏽♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z
— Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026
Santos FC sapo kishte humbur ndaj Fluminense FC dhe të gjithë lojtarët ishin vënë në shënjestër, por sulmuesi ishte i vetmi që vuri duart te veshët. Në rrjetet sociale Neymar u shfry duke treguar të vërtetën: “Erdhi dita kur duhet të shpjegoj që po kruaja veshin! Njerëz, sinqerisht po e teproni shumë dhe po i kaloni kufijtë… është shumë e trishtë të jetosh me këtë! Nuk ka qenie njerëzore që mund të durojë një gjë të tillë”.
Braziliani nuk po i mbulonte veshët, por thjesht po i kruante, një keqkuptim nga i cili lindi një valë urrejtjeje nga e gjithë tifozeria. Është një tjetër situatë e diskutueshme në të cilën ai gjendet që kur luan me Santos FC, një rikthim në atdhe që nuk ka qenë aspak siç pritej.