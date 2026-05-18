Neymar i rrëmben arbitrit fletën dhe ua tregon kamerave: nuk duhej të dilte nga fusha

Neymar totalisht i papërmbajtshëm, duke u treguar kamerave një fletë gjatë ndeshjes së fundit të kampionatit brazilian. Pamjet e sulmuesit me përvojë braziliane janë të destinuara të bëjnë xhiron e botës dhe tregojnë për një gafë të bujshme arbitrare që e penalizoi. I dëshpëruar dhe i pafuqishëm, ish-lojtari i Barcelonës dhe PSG-së nuk mundi të bënte gjë tjetër veçse t’ua tregonte të gjithëve gabimin e arbitrave.
Çfarë ndodhi me Neymar gjatë ndeshjes Santos-Coritiba
Neymar ndodhej në pankinë për t’iu nënshtruar përkohësisht një masazhi në pulpë gjatë ndeshjes së vlefshme për javën e 16-të të kampionatit brazilian në Neo Química Arena. Në ato momente skuadra e tij vendosi të bënte një zëvendësim dhe në tabelën elektronike të arbitrit të katërt u shfaq zëvendësimi i Neymar me Robinho Junior. Kur lojtari me numrin 7 hyri në fushë, ylli i Santos shpërtheu menjëherë, duke iu afruar arbitrit me mbrojtësen e këmbës në dorë.
Gabimi i bujshëm i arbitrit të katërt që zemëroi Neymar
Ai protestoi me forcë dhe mori karton të verdhë për reagimin e ashpër. Por cili ishte shkaku i sjelljes së Neymar? Sipas tij kishte ndodhur një gabim nga arbitri i katërt, pasi nuk ishte Neymar ai që duhej zëvendësuar, por një tjetër shok skuadre, Escobar. O’Ney u përpoq të shpjegonte arsyet e tij dhe për këtë bëri një gjest të bujshëm: mori fletën zyrtare me të dhënat e zëvendësimit, ku shkruhej se lojtari me numrin 31 duhej të dilte për t’i lënë vendin Robinhos.
Que loucura! Neymar acaba substituído após o quarto árbitro errar a placa. O camisa 10 mostrou o papel de substituição com o número correto, que seria de Escobar, camisa 31. #Brasileirão pic.twitter.com/j6DUXh3pWf
— ge (@geglobo) May 17, 2026
Megjithatë, për të nuk pati asgjë për të bërë, sepse arbitri vazhdoi me vendimin e tij dhe nuk mundi ta ndryshonte. Të kota protestat e vazhdueshme të një Neymar të tërbuar dhe mosbesues. Ditë për t’u harruar për Santos, që edhe u mposht në shtëpi 3-0. Një goditje e dyfishtë për Neymar, i cili tani pret masa shembullore nga Gjykatësi Sportiv.