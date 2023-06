Neymar i kërkon falje publike partneres së tij: Bëra gabim

Neymar i ka kërkuar së fundmi falje publike të dashurës së tij ,Bruna Biancardi pas aludimeve për tradhëti.

“Unë e bëj këtë për ty dhe familjen tënde”, shkroi ai krahas një fotoje në Instagram të çiftit të 21 qershorit. Justifiko të pajustifikueshmen. Nuk ka nevojë. Por unë kam nevojë për ty në jetën tonë.”

Sulmuesi i Paris Saint-Germain vazhdoi: “E pashë sa shumë ishe ekspozuar, sa vuajte me gjithë këtë dhe sa shumë dëshiron të jesh pranë meje. Dhe unë qëndroj pranë teje”. Duke vënë në dukje se ai bëri “gabim”, Neymar vazhdoi të shpjegonte se “e gjithë kjo goditi një nga njerëzit më të veçantë në jetën time”, duke shtuar se Bruna është “gruaja që ëndërroja tëkisha pranë meje, nëna e fëmijës tim”.

“Bru, unë tashmë kam kërkuar falje për gabimet e mia, për ekspozimin e panevojshëm, por ndihem i detyruar të vij publikisht ta riafirmoj këtë”, shtoi ai. “Nëse një çështje private është bërë publike, falja duhet të jetë publike.” Atleti e përfundoi faljen e tij duke u zotuar se do të “përpiqet” shumë për ta bërë lidhjen e tyre të funksionojë. “Qëllimi ynë do të mbizotërojë, dashuria jonë për fëmijën tonë do të fitojë”, ka shkruar ai. “Dashuria jonë për njëri-tjetrin do të na bëjë më të fortë.”

Kërkimi publik i Neymar vjen dy muaj pasi ai dhe Bruna njoftuan se po prisnin fëmijën e tyre të parë.”Ne ëndërrojmë për jetën tënde, planifikojmë për ardhjen tënde,” shkruan ata në një postim të përbashkët të 18 Prillit në Instagram, “dhe dije që je këtu për të përfunduar dashurinë tonë dhe për t’i bërë ditët tona shumë më të lumtura”.Bruna nuk i është përgjigjur publikisht faljes së Neymar.