Neymar heroi i Santos, luan i dëmtuar dhe shënon për të shpëtuar klubin

Një ngjarje e bukur dhe plot emocione e futbollit brazilian pati në qendër Neymar-in dhe Santos-in. Kundër çdo parashikimi, dhe pavarësisht një problemi në menisk që dukej se do t’i mbyllte sezonin para kohe. Por numri 10 i Peixe-s vendosi të luante gjithsesi për të provuar të shpëtonte klubin ku është rritur.
Dhe e bëri duke qenë protagonist absolut. Një gol, një asist dhe 90 minuta të plota në fitoren 3-0 kundër Sport Recife, e cila e ka rinisur Santos-in në garën për mbijetesë.
Neymar zbret në fushë i dëmtuar dhe e merr Santos-in mbi supe: një gol dhe një asist
Në ditët para ndeshjes, shumë media braziliane dhe ndërkombëtare e kishin dhënë thuajse të sigurt mungesën e tij deri në fund të kampionatit. Rreziku për të rënduar dëmtimin ishte i madh, aq sa disa mjekë kishin rekomanduar kujdes maksimal. Por Neymar vendosi ndryshe. Për të, Santos nuk është një klub i zakonshëm: është shtëpia, identiteti, përkatësia.
Madje, i ati kishte lënë të kuptohej se numri 10 ishte gati të luante të tre ndeshjet e fundit të Brasileirão-s vetëm për të shtyrë ekipin drejt shpëtimit.
Në fushë, prania e tij qe shumë më tepër se simbolike. Edhe pse larg formës më të mirë, Neymar zhbllokoi ndeshjen me një gol çlirues, të festuar me ulërima që tregonin tensionet dhe frikën e akumuluar. Më pas, në minutën e 67-të, shërbeu asistin për João, duke vulosur përfundimisht takimin. Ai e shtrëngoi dhimbjen deri në të 90-ën, duke e udhëhequr skuadrën me personalitet në njërin nga momentet më delikate të historisë së fundit të Santos-it. Zëvendësimi i tij pak para fundit u shoqërua me një “standing ovation”, dhe ai nuk arriti të përmbante lotët.
Neymar: “Janë sajuar shumë gjëra dhe kjo më trishton”
Fitorja i lejoi Santos-it të dilte nga zona e rënies dhe të kalonte në renditje Vitória-n dhe Internacional-in. Një hap thelbësor për një klub që ka nevojë për një pikë referimi teknik dhe emocional, edhe kur lideri i tij nuk është në formën më të mirë.
Pas ndeshjes, Neymar përdori fjalë të forta:
“Nuk do ta dëmtoj kurrë karrierën time, por kaq kam për të thënë. Të tjerat janë thashetheme. Njerëzit kanë sajuar shumë gjëra dhe kjo më trishton dhe më zemëron. Jam një qenie njerëzore dhe asnjë qenie njerëzore nuk meriton të dëgjojë marrëzitë që kam dëgjuar së fundmi. Kini shumë kujdes, sepse është e dëmshme për mendjen e njeriut.”
Për Neymar-in, ekziston edhe një tjetër objektiv që e motivon: dëshiron të jetë pjesë e Brazilit të Carlo Ancelottit në Botërorin 2026. Dhe për ta arritur, është gati të tregojë se ende mund të bëjë diferencën, edhe duke shtrënguar dhëmbët.