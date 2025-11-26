Neymar, dëmtimi i katërt i rëndë brenda vitit: Botërori 2026 një mirazh

Kalvari i Neymar duket se nuk ka fund. Talenti brazilian është sërish i ndalur jashtë fushës për shkak të një lezioni në meniskun e gjurit të majtë, i njëjti i operuar në vitin 2023, dhe rruga e tij drejt Kupës së Botës 2026 bëhet edhe më e vështirë. Bëhet fjalë për dëmtimin e katërt të rëndësishëm që kur, rreth një vit më parë, ai la Europën për t’u kthyer të veshë fanellën e Santos. Një rikthim i pritur me entuziazëm në Brazil, por që deri tani ka sjellë më shumë shqetësime sesa siguri.
Ngjarjen e rikonstruktojnë reporterët e Globo Esporte, të cilët shpjegojnë se sinjalet e para të problemit kanë mbërritur që në pjesën e parë të përballjes kundër Mirassol. Neymar do të kishte ndier dhimbje dhe shqetësime të dukshme, por pavarësisht kësaj ai qëndroi në fushë deri në vërshëllimën e trefishtë, duke i përfunduar të 90 minutat. Një rrezik që, me mendjen e kthjellët pas ngjarjes, është treguar i rëndë. Në ditët pasuese gjuri është fryrë ndjeshëm, duke e detyruar t’i nënshtrohej kontrolleve të reja në një klinikë të Sao Paulos.
Sipas asaj që kanë raportuar mediat braziliane, ende nuk është përcaktuar me siguri nevoja për një ndërhyrje kirurgjikale, por hipoteza e artroskopisë duket shumë e mundshme. Derisa të përcaktohen kohët dhe mënyrat e rikuperimit, pasiguria mbetet totale. Ajo që duket e qartë është se koha po luan kundër tij: për ta parë Neymar në maksimum të formës do të duhen ritëm, vazhdimësi dhe mbi të gjitha një periudhë pa rikthime të dëmtimit, diçka që i ka munguar pothuajse dy vite.
Neymar, dëmtimi i katërt në 12 muaj: Kupa e Botës më larg
Trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti, ka qenë shumë i qartë në deklaratat e fundit: numri 10 do të thirret vetëm nëse do të jetë vërtet në kushte optimale. Një qëndrim i kuptueshëm, edhe në dritën e serisë së gjatë të problemeve fizike që i kanë kompromentuar paraqitjen dhe gatishmërinë. Për Neymar, i cili edhe në vitin 2025 nuk ka arritur kurrë të arrijë një gjendje të pranueshme fizike për stafin e “verdeoro”-ve, ky ndalesë e re rrezikon të jetë vendimtare.
Te Santos rritet shqetësimi, ndërsa në Brazil debati ndizet sërish: talenti që për vite me radhë ka qenë simbol i Seleçaos tani duket i bllokuar në një tunel pa fund. Dhe me Botërorin gjithnjë e më pranë, gara e tij kundër kohës duket dëshpërimisht në ngjitje. Ëndrra për t’u rikthyer protagonist me fanellën e Brazilit nuk është shuar ende, por rruga është tashmë tejet e ngushtë.
