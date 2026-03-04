Newcastle, virusi godet dy lojtarë të rëndësishëm para United: “Ka diçka në skuadër”

Trajneri i Newcastle, Eddie Howe, zbuloi në konferencë për shtyp se në skuadër është përhapur një virus: dy lojtarë janë prekur (me shqetësime intestinale dhe temperaturë), një situatë që rrezikon të komplikojë më tej përgatitjen për sfidën kundër Manchester United, edhe në dritën e mungesave të tjera për shkak dëmtimesh. “Magpies” do të presin “Red Devils” të mërkurën mbrëma në St James’ Park (java e 29-të e Premier League), por do të duhet të përballen me emergjencën dhe kushte fizike të brishta. Faktorë që hedhin hije edhe mbi ndeshjen e parë të të tetave të UEFA Champions League kundër Barcelonës javën e ardhshme.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Cilët janë lojtarët e Newcastle të prekur nga virusi
Mes lojtarëve të prekur është Jacob Ramsey, i cili u detyrua të largohej nga fusha në pushimin e ndeshjes së fundit të humbur 3-2 kundër Everton F.C.. Mesfushori, që ishte aktivizuar titullar, ndjeu simptomat gjatë ndeshjes, por sipas stafit teknik tashmë është rikuperuar dhe është stërvitur rregullisht ditët e fundit. Pra, nëse nuk ka rikthim të simptomave, duhet të jetë në dispozicion.
Më delikate është situata e sulmuesit gjerman Nick Woltemade (i kushtuar rreth 70 milionë euro), në dyshim të fortë për përballjen me United. Howe ishte shumë i qartë për mundësinë e grumbullimit të tij: lojtari mungon prej disa ditësh për shkak të sëmundjes. “Potencialisht, ka një problem shëndetësor në skuadër, Nick nuk është stërvitur për shkak të sëmundjes, por nuk përjashtojmë mundësinë ta kemi me ne”. Stafi mjekësor do të provojë një rikuperim në minutën e fundit, por për momentin gjasat që të luajë janë shumë të pakta.
Eddie Howe's team-news ahead of tomorrow's game:
"Jacob Ramsey trained fine yesterday. Potentially a sickness in the squad, Nick Woltemade hasn’t trained through illness, but we will give him every chance for tomorrow. Tino Livramento is getting closer and closer, this game… pic.twitter.com/o7u9WmPJm4
— Newcastle United (@NUFC) March 3, 2026
Sëmundja dhe dëmtimet, emergjencë e plotë për Howe
Virusi është vetëm problemi i fundit në një listë të gjatë mungesash. Me shpresën se nuk do të ketë vatër infeksioni apo raste të tjera, Newcastle duhet të përballet edhe me mungesat e Bruno Guimarães, që po përfundon rehabilitimin pas një dëmtimi në muskujt e pasëm të kofshës, dhe të talentit të ri Lewis Miley, i ndalur nga një problem muskulor. Edhe mbrojtja është në vështirësi: Fabian Schär është jashtë për një dëmtim në kyçin e këmbës, ndërsa Emil Krafth po rikuperon nga një problem i ndërlikuar në gju (madje për të flitet se sezoni mund të ketë përfunduar).
Newcastle është aktualisht në vendin e 13-të në kampionat, 15 pikë larg zonës Champions dhe -12 nga vendi i pestë që vlen Europa League. Si të mos mjaftonte, përballë ka një Manchester United në moment pozitiv: i pamposhtur prej shtatë ndeshjesh nën drejtimin e Michael Carrick, gjë që e bën sfidën edhe më delikate.
Eddie Howe on Manchester United:
"Our intention in every game is to get into them, be a proactive team rather than a reactive team. Attack them. They have tweaked things tactically; they have a really good atmosphere there. You can see an upturn in their general performance;… pic.twitter.com/05dONIhrZh
— Newcastle United (@NUFC) March 3, 2026