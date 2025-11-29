New York Times: Trump zhvilloi një telefonatë sekrete me Maduron

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij venezuelian, Nicolas Maduro, në fund të javës së kaluar, mes tensioneve në rritje, ku ata diskutuan një takim të mundshëm, raportoi të premten gazeta New York Times, duke cituar shumë persona të njohur me çështjen.
Trump e ka akuzuar Maduron se drejton Cartel de los Soles, të cilin SHBA-të e shpallën grup terrorist të hënën, dhe ka kërcënuar me sulme kundër “narkoterroristëve” në tokën venezueliane.
Ministria e Jashtme e Venezuelës i hodhi poshtë akuzat si një “gënjeshtër qesharake”, ndërsa Maduro paralajmëroi SHBA-në kundër nisjes së “një lufte të çmendur”.
Sipas New York Times, megjithëse nuk ka plane që presidentët të takohen për momentin, telefonata sekrete mund të ketë qenë pjesë e taktikës së Trump për të kombinuar kërcënimet dhe negociatat. Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, i njohur për qëndrimin e tij të ashpër ndaj Venezuelës dhe Kubës, thuhet se mori pjesë në bisedë.
Që nga shtatori, SHBA-të kanë shkatërruar më shumë se 20 anije të dyshuara për kontrabandë droge në ujërat ndërkombëtare në Detin e Karaibeve. Në një mesazh Falënderimi drejtuar trupave, Trump la të kuptohej përsëri se SHBA-të mund të godisnin objektiva në Venezuelë. “Do të fillojmë t’i ndalojmë ata edhe nga toka. Toka është më e lehtë, por kjo do të fillojë shumë shpejt”, tha ai.
Maduro iu përgjigj përforcimit të ushtrisë amerikane duke e vendosur ushtrinë në gatishmëri të lartë dhe duke nisur disa stërvitje ushtarake. Presidenti kolumbian Gustavo Petro gjithashtu dënoi sulmet amerikane ndaj anijeve, duke thënë se disa nga viktimat ishin peshkatarë nga vendi i tij.