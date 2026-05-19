New York Times padit Pentagonin për kufizimin e shtypit

Gazeta The New York Times ngriti një padi të dytë kundër Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, duke kundërshtuar kufizimet e reja të aksesit të gazetarëve në Pentagon të vendosura nga administrata e Donald Trump.
Padia, e ngritur së bashku me gazetarin Julian Barnes, emëron si të pandehur Departamentin e Mbrojtjes, Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth, zëdhënësin Sean Parnell dhe zyrtarin Timothy Parlatore.
Sipas dokumentit gjyqësor, politika që detyron gazetarët të shoqërohen me eskortë gjatë hyrjes në Pentagon përbën “hakmarrje të hapur” ndaj gazetës për qëndrimet e saj editoriale dhe për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese në gjykatë.
“The New York Times” argumenton se masa është “krejtësisht e paarsyeshme” dhe bie ndesh me vendimin e mëparshëm të gjykatës, e cila kishte shpallur jokushtetuese kufizimet e mëhershme ndaj mediave.
Në mars, gjykatësi federal Paul Friedman vendosi se kufizimet e Pentagonit ndaj shtypit shkelin Amendamentin e Parë të Kushtetutës së SHBA-së, që garanton lirinë e fjalës dhe të medias.
Padia thekson se politika e re ndryshon ndjeshëm nga praktikat tradicionale të Departamentit të Mbrojtjes, ku gazetarët kishin qasje të lirë në korridoret e Pentagonit për të raportuar dhe për të bërë pyetje në kohë reale gjatë zhvillimeve të rëndësishme.