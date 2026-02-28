New York Times: Dilemat rreth urdhrit të Trump për të sulmuar Iranin

Ky është editoriali i bordit të New York Times, një nga zërat më me ndikim në debatin publik amerikan, që shpesh reflekton pozicionet e establishmentit liberal në SHBA dhe orienton diskutimin politik në Uashington. Ai ngre pikëpyetje për vendimin e Trump për të sulmuar Iranin duke sjellë edhe një shikim më të qartë të dilemave që shoqëria amerikane ka për vendimet e presidentit të saj. Më poshtë shkrimi me titullin origjinal:
“Sulmi i Trump ndaj Iranit është i pamatur”
Gjatë fushatës presidenciale të vitit 2024, Donald Trump u premtoi votuesve se do t’i jepte fund luftërave, jo se do të niste të reja. Megjithatë, gjatë vitit të kaluar ai ka urdhëruar sulme ushtarake në shtatë vende. Oreksi i tij për ndërhyrje ushtarake duket se rritet sa më shumë që i përdor ato.
Tani ai ka urdhëruar një sulm të ri kundër Republikës Islamike të Iranit, në bashkëpunim me Izraelin, dhe Trump ka thënë se ky sulm do të jetë shumë më i gjerë se bombardimi i synuar i objekteve bërthamore në qershor.
Megjithatë, ai e nisi këtë luftë pa i shpjeguar popullit amerikan dhe botës pse po e bënte. Ai gjithashtu nuk ka përfshirë Kongresin, të cilit Kushtetuta i jep fuqinë e vetme për të shpallur luftë. Në vend të kësaj, ai publikoi një video në orën 2:30 të mëngjesit sipas kohës Lindore të shtunën, pak pasi nisën bombardimet, ku tha se Irani përbënte “kërcënime të menjëhershme” dhe bëri thirrje për përmbysjen e qeverisë së tij. Arsyetimi i tij është i dyshimtë dhe paraqitja e çështjes me video në mes të natës është e papranueshme.
Ndër arsyetimet e tij është eliminimi i programit bërthamor të Iranit, që është një objektiv i vlefshëm. Por Trump kishte deklaruar se ky program ishte “shkatërruar plotësisht” nga sulmi i qershorit, një pretendim i kundërshtuar si nga inteligjenca amerikane ashtu edhe nga ky sulm i ri. Kjo kundërthënie tregon se sa pak respekt ka ai për detyrimin e tij për të thënë të vërtetën kur angazhon forcat e armatosura amerikane në betejë. Ajo gjithashtu tregon sa pak besim duhet të kenë qytetarët amerikanë te garancitë e tij për qëllimet dhe rezultatet e aventurave të tij ushtarake që po shtohen.
Qasja e Trump ndaj Iranit është e pamatur. Qëllimet e tij janë të paqarta. Ai nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen ndërkombëtare dhe të brendshme që do të ishte e nevojshme për të maksimizuar shanset e një rezultati të suksesshëm. Ai ka shpërfillur si ligjin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar për luftën.
Regjimi iranian, për të qenë të qartë, nuk meriton asnjë simpati. Që nga revolucioni i tij 47 vite më parë, ai ka sjellë mjerim mbi popullin e vet, mbi fqinjët dhe në mbarë botën. Këtë vit ai ka masakruar mijëra protestues. Burgos dhe ekzekuton disidentë politikë. Shtyp gratë, personat LGBTQ dhe pakicat fetare. Udhëheqësit e tij kanë varfëruar qytetarët e tyre ndërsa janë pasuruar në mënyrë të korruptuar. Ata kanë shpallur “Vdekje Amerikës” që kur erdhën në pushtet dhe kanë vrarë qindra ushtarakë amerikanë në rajon, si dhe kanë financuar terrorizmin që ka vrarë civilë nga Lindja e Mesme deri në Argjentinë.
Qeveria e Iranit përbën një kërcënim të veçantë sepse e kombinon këtë ideologji vrasëse me ambicie bërthamore. Irani ka sfiduar vazhdimisht inspektorët ndërkombëtarë gjatë viteve. Që nga sulmi i qershorit, qeveria ka dhënë shenja se po rifillon përpjekjet për teknologji të armëve bërthamore. Presidentë amerikanë nga të dyja partitë kanë marrë me të drejtë angazhimin për të parandaluar Teheranin nga sigurimi i një bombe bërthamore.
Ne e pranojmë se përmbushja e këtij angazhimi mund të justifikojë veprime ushtarake në një moment të caktuar. Së pari, pasojat që mund të ketë tolerimi i Iranit që të ndjekë rrugën e Koresë së Veriut dhe të sigurojë armë bërthamore pasi ka shfrytëzuar prej vitesh durimin ndërkombëtar janë tepër të mëdha. Së dyti, kostot e përballjes me Iranin për programin e tij bërthamor duken më pak të rënda sot se më parë.
Irani, siç shpjegoi së fundmi David Sanger i The Times, “po kalon një periudhë dobësie të jashtëzakonshme ushtarake, ekonomike dhe politike”. Që nga sulmet e 7 tetorit 2023, Izraeli ka reduktuar kërcënimet nga Hamas dhe Hezbollah, dy përfaqësues terroristë të Iranit, ka sulmuar drejtpërdrejt Iranin dhe, me ndihmën e aleatëve, ka zmbrapsur kryesisht përgjigjen e tij. Këto dobësi të Iranit u dhanë rebelëve në Siri besimin për të marshuar drejt Damaskut dhe për të rrëzuar regjimin e tmerrshëm të Assadit, një aleat i vjetër i Iranit. Qeveria iraniane pothuajse nuk bëri asgjë për të ndërhyrë. Kjo histori e fundit tregon se veprimi ushtarak, pavarësisht kostove të tij të rënda, mund të ketë pasoja pozitive.
Luftë në Lindjen e Mesme, SHBA dhe Izraeli godasin Iranin
Një president amerikan i përgjegjshëm mund të paraqiste një argument të besueshëm për veprime të mëtejshme kundër Iranit. Thelbi i këtij argumenti do të duhej të ishte një shpjegim i qartë i strategjisë, si dhe arsyetimi për të sulmuar tani, edhe pse Irani nuk duket afër sigurimit të një arme bërthamore. Kjo strategji do të përfshinte një premtim për të kërkuar miratimin e Kongresit dhe për të bashkëpunuar me aleatët ndërkombëtarë.
Trump nuk po përpiqet as të ndjekë këtë qasje. Ai po u thotë amerikanëve dhe botës se ka pritshmëri për një besim të verbër. Por ai nuk e ka fituar atë besim.
Ai i trajton aleatët me përçmim. Gënjen vazhdimisht, përfshirë edhe për rezultatet e sulmit të qershorit ndaj Iranit. Nuk ka përmbushur premtimet e tij për zgjidhjen e krizave të tjera në Ukrainë, Gaza dhe Venezuelë. Ka shkarkuar drejtues të lartë ushtarakë për mosbindje ndaj dëshirave të tij politike. Kur të emëruarit e tij bëjnë gabime të rënda, siç ndodhi kur Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth ndau detaje të avancuara të një sulmi ndaj Houthis në një bisedë me celular, Trump i mbron nga përgjegjësia. Administrata e tij duket se ka shkelur ligjin ndërkombëtar duke maskuar një avion ushtarak si civil dhe duke qëlluar dy marinarë të pambrojtur që i mbijetuan një sulmi fillestar.
Një qasje e përgjegjshme do të përfshinte edhe një diskutim të detajuar me popullin amerikan për rreziqet. Irani mbetet një vend shumë i militarizuar. Raketat e tij me rreze të mesme mund të mos kenë shkaktuar shumë dëme në Izrael vitin e kaluar, por ai zotëron shumë raketa me rreze të shkurtër që mund të mbingarkojnë çdo sistem mbrojtjeje dhe të godasin Arabinë Saudite, Katarin dhe vende të tjera pranë. Trump e pranoi këtë në videon e tij gjatë natës, duke thënë: “Jetët e heronjve të guximshëm amerikanë mund të humbasin dhe ne mund të kemi viktima.”
Ai duhet ta kishte thënë këtë me guxim në fjalimin e tij për “State of the Union” dhe në forume të tjera. Kur një president u kërkon trupave dhe diplomatëve amerikanë të rrezikojnë jetën, ai nuk duhet të sillet me rezervë apo fshehtësi.
Duke njohur papërgjegjshmërinë e Trump, disa anëtarë të Kongresit kanë ndërmarrë hapa për ta kufizuar atë lidhur me Iranin. Në Dhomën e Përfaqësuesve, Ro Khanna dhe Thomas Massie kanë propozuar një rezolutë për të parandaluar Trump nga nisja e një lufte pa miratimin e Kongresit. Rezoluta thekson se Kongresi nuk ka autorizuar një sulm ndaj Iranit dhe kërkon tërheqjen e trupave amerikane brenda 60 ditësh. Në Senat, Tim Kaine dhe Rand Paul po sponsorizojnë një masë të ngjashme. Fillimi i armiqësive nuk duhet t’i dekurajojë ligjvënësit nga miratimi i këtyre nismave. Një afirmim i fortë i autoritetit nga Kongresi është mënyra më e mirë për të kufizuar presidentin.
Dështimi i Trump për të artikuluar një strategji për këtë sulm ka krijuar nivele tronditëse pasigurie. Ai ka bërë thirrje për ndryshim regjimi pa dhënë arsye pse bota duhet të presë që kjo fushatë të përfundojë më mirë se përpjekjet e shekullit XXI për ndryshim regjimi në Irak dhe Afganistan. Ato luftëra rrëzuan qeveri, por e zhgënjyen publikun amerikan ndaj operacioneve ushtarake pa afat dhe me interes kombëtar të pasigurt, si dhe i lanë të zhgënjyer ushtarët që shërbyen me besnikëri.
Tani që operacioni ushtarak ka nisur, dëshira jonë kryesore është siguria e trupave amerikane të ngarkuara me zbatimin e tij dhe mirëqenia e shumë iranianëve të pafajshëm që kanë vuajtur gjatë nën qeverinë e tyre brutale. Ne e dënojmë faktin që Trump nuk po e trajton luftën ashtu siç është: një çështje e rëndë dhe serioze./NYTimes, përshtati Lapsi.al