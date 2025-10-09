Netflix gati të zbarkojë në Champions League: drejt blerjes së të drejtave globale

Netflix duket se është gati të hyjë me stil të madh në botën e futbollit europian. Platforma e transmetimit online, në fakt, po shqyrton mundësinë për të blerë të drejtat globale për transmetimin e një ndeshjeje të Champions League për çdo javë, duke shënuar kështu një hap vendimtar në hyrjen e saj në sektorin e transmetimeve sportive live.
Kjo hipotezë vjen në një moment të transformimit të thellë për UEFA-n, e cila po riorganizon sistemin e shitjes së të drejtave televizive të kompeticioneve europiane. Duke filluar nga sezoni 2027/28, objektivi është që procesi i dhënies së të drejtave të bëhet më fleksibël dhe më global, në mënyrë që të tërheqë aktorë të rinj të tregut. Sipas vlerësimeve, kjo strategji e re pritet t’i garantojë federatës europiane të ardhura që variojnë nga 5 deri në 6 miliardë euro në sezon, një rritje e ndjeshme krahasuar me 4,4 miliardët aktualë.
Netflix gati të hyjë në futboll: objektivi, të drejtat e Champions
Siç raporton The Times, UEFA dhe European Football Clubs (EFC) — emërtimi i ri i ish-European Club Association — po studiojnë formula të posaçme për të përfshirë platformat e mëdha të transmetimit. Ndër to, Netflix thuhet se është kontaktuar tashmë për të testuar interesin e saj. Aktualisht, Amazon Prime Video transmeton tashmë një ndeshje për javë në Itali, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani, ndërsa Apple zotëron të drejtat globale të Major League Soccer dhe Disney po shqyrton oferta për të zgjeruar praninë e saj në ngjarjet sportive live.
Për Netflix, kjo do të përbënte një hap të madh cilësor. Deri më tani, kompania nuk ka investuar në mënyrë të strukturuar në të drejtat sportive, por e ka testuar me sukses terrenin: ka transmetuar një ndeshje të NFL gjatë Krishtlindjeve të shkuara dhe duelin e boksit mes Mike Tyson dhe Jake Paul, që regjistroi shifra rekord. Për më tepër, platforma ka siguruar të drejtat amerikane për Kupat e Botës për femra të FIFA-s 2027 dhe 2031, duke konfirmuar interesin në rritje ndaj sportit.
Me rregullat e reja të negociatave, transmetuesit do të mund të paraqesin oferta multi-mercato, pra që vlejnë për disa shtete njëkohësisht. Gjigantë si Sky apo Discovery/TNT Sports mund të synojnë të gjithë paketën e tregjeve kryesore europiane — Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Gjermaninë, Spanjën dhe Francën — për të forcuar praninë e tyre në nivel kontinental.
Netflix synon futbollin për të zgjeruar perandorinë e saj të transmetimit
Sipas projeksioneve të para të brendshme, vlera e përgjithshme e të drejtave të UEFA-s pritet të rritet të paktën me 10%, duke arritur në 5–6 miliardë euro. Kjo do të përkthehej në të ardhura më të mëdha për klubet pjesëmarrëse në garat europiane, të cilat do të përfitonin nga shpërblime më të larta.
Megjithatë, mbetet një shqetësim: një rritje e mëtejshme e të ardhurave të Champions League mund të zgjerojë hendekun ekonomik mes klubeve elitare dhe atyre të përjashtuara nga skena ndërkombëtare. UEFA, megjithatë, ka siguruar se do të vazhdojë të rrisë pagesat e solidaritetit dhe shpërblimet për Europa League dhe Conference League, në përpjekje për të ruajtur ekuilibrin konkurrues midis realiteteve të ndryshme të futbollit europian.