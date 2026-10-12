Netanyahu thërret mbledhje urgjente të sigurisë, në fokus Irani, Gaza dhe Libani

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thirrur një takim urgjent për çështjet e sigurisë, në një kohë kur shqetësimet për përshkallëzimin e konfliktit në Lindjen e Mesme janë në rritje.
Sipas mediave izraelite, takimi po zhvillohet në selinë ushtarake “Kyria” në Tel Aviv, ku po diskutohen zhvillimet që lidhen me Iranin, Rripin e Gazës dhe Libanin.
Në takim marrin pjesë edhe ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, si dhe zyrtarë të lartë të sigurisë.
Mbledhja vjen pas sulmeve të kryera të dielën nga rebelët Huthi ndaj infrastrukturës në Arabinë Saudite, përfshirë aeroportet dhe objektet e kompanisë saudite të naftës Aramco
Sipas raportimeve, një tjetër shqetësim është mundësia e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, çka mund të ndikojë në situatën e sigurisë në të gjithë rajonin.
Zhvillimet e fundit kanë shtuar tensionet në Lindjen e Mesme, ndërsa autoritetet izraelite po shqyrtojnë situatën dhe rreziqet që lidhen me zgjerimin e konfliktit.