Netanyahu nuk ndryshon kurs: Hamasin do ta eliminojmë

“Dua të jem i qartë për politikën tonë: objektivi thelbësor është para së gjithash eliminimi i Hamasit”, përsëriti kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke folur në fillim të takimit javor të qeverisë në Tel Aviv. Kështu raporton Times of Israel.

Netanyahu më pas vendosi tre kushte që kjo të ndodhte marrëveshja: shkatërrimin e batalioneve të mbetura të Hamasit, nga të cilat 17 nga 24 u mundën; Operacionet e pastrimit, të cilat ushtria thuhet se po i zbaton me bastisje në veri dhe në qendër të Rripit dhe neutralizimin e rrjetit të tunelit të Hamasit, që kërkon më shumë kohë”.

Mes të tjerash Netanyahu tha se Izraeli i është shumë mirënjohës administratës amerikane për mbështetjen që ka marrë që nga fillimi i luftës. “Me Trump, sjellja e SHBA-së në luftën në Gaza do të kishte qenë ndryshe” nga ajo e Joe Biden. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të ketë dallime mendimesh me SHBA-në. Ne i kemi tejkaluar ato me vendime të menduara dhe të vendosura”, tha ai. Netanyahu më pas tha se “ai nuk ka nevojë për askënd” për të menaxhuar marrëdhëniet me SHBA-në në kontekstin e “mbrojtjes së interesave të sigurisë së Izraelit”.