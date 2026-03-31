Netanyahu: Lufta me Iranin përtej kontrollit, nuk ka afat përfundimi

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka shmangur dhënien e një afati konkret për përfundimin e konfliktit me Iran, duke deklaruar se operacionet ushtarake kanë kaluar tashmë gjysmën e rrugës. Në një intervistë, Netanyahu theksoi se konflikti “ka kaluar patjetër gjysmën e tij”, por nuk dha detaje mbi kohëzgjatjen e mëtejshme. “Nuk dua të caktoj një orar,” u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se operacionet mund të zgjasin.
Ai shtoi gjithashtu se zhvillimet e brendshme në Iran mund të ndikojnë ndjeshëm në ecurinë e konfliktit, duke sugjeruar se regjimi iranian mund të përballet me sfida të brendshme serioze. Deklaratat e tij vijnë në një moment tensionesh të larta në rajon, ndërsa situata mbetet e paqartë dhe pa një perspektivë të qartë për përfundimin e konfliktit.