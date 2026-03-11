Nesër protesta e PD para Kuvendit, policia njofton se mund të bllokohen disa rrugë

Përfaqësues të PD kanë njoftuar Policia e Tiranës për zhvillimin e një tubimi ditën e nesërme, në orën 10:00, para Kuvendit të Shqipërisë.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Sipas policisë, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike, janë marrë një sërë masash në bashkëpunim me Policia e Shtetit, në zbatim të ligjit “Për tubimet”.
Në kuadër të këtyre masave, ditën e nesërme do të kufizohet qarkullimi i automjeteve nga ora 06:00 deri në përfundim të tubimit në rrugën Rruga George W. Bush, pranë Parlamentit.
Autoritetet bëjnë të ditur se, në varësi të zhvillimit të tubimit, mund të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit edhe në akse të tjera rrugore. Në rast bllokimesh, policia ka parashikuar devijimin e automjeteve në rrugë alternative për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve.
Policia e Tiranës u ka kërkuar qytetarëve mirëkuptim për kufizimet e përkohshme të qarkullimit, ndërsa ka apeluar që të distancohen në rast se përballen me veprime të kundërligjshme që cenojnë rendin dhe sigurinë publike.