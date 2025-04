‘Nëse dështojnë bisedimet me Iranin’: SHBA’ja dërgon në Izrael qindra bomba që çajnë bunkerët

SHBA-ja ka dërguar qindra bomba ‘bunker-buster’ në Izrael me 9 aeroplanë transportues në 24 orët e fundit, bomba këto të cilat janë të njohura që mund të hyjnë deri në 30 metra në thellësi të tokës.

Sipas medias publike izraelite KANN, këto transportime në 24 orët e fundit shkuan në Izrael si mjet për të përgatitur SHBA-në dhe Izraelin që të godasin caqet bërthamore të Iranit në rast se dështojnë bisedimet me regjimin islamik rreth armëve bërthamore.

Nine U.S. transport planes loaded with hundreds of bunker-buster bombs landed in Israel over the past 24 hours.

The deliveries reportedly prepare Israel and the U.S. for potential strikes on Iran’s nuclear sites if talks collapse. – KANN pic.twitter.com/sgUmYyl8Tk

