Nervozizmi në majë te Juventus, Vlahovic përplaset me teknikun Allegri: hija e Thiago Motta mbi të ardhmen

Nuk mund të thuhet se Juventus nuk u përpoq kundër Milan, por të gjitha tentativat e tyre në pjesën e dytë nuk mjaftuan për të thyer murin e kuqezinjve. Pritjet e portierit Sportiello dhe pasaktësia në zonë nuk e lëvizën rezultatin nga 0-0 dhe nervozizmi në shtëpinë e Juventus vazhdon të rritet. Asgjë e bujshme apo e habitshme, por pas përplasjeve verbale, pak a shumë të mbuluara, në javët e fundit nga Chiesa e Cambiaso, kundër Milan ishte radha e Vlahovic. Serbi u kap me teknikun Allegri në momentin e zëvendësimit, që sipas tij ishte shumë herët.

Kështu, një barazim i kotë pa gola kundër Milan që nuk kontribuoi në rikthimin e qetësisë në Continassa. Bardhezinjtë janë në finale të Kupës së Italisë, është e vërtetë, por humbja kundër Lacios në ndeshjen e kthimit alarmin e dha. E tani barazimi në shtëpi në sfidën direkte. Një sukses jo vetëm që do ta afronte me vendin e dytë, por do të vendoste përfundimisht çështjen e pozicionimit në Champions League. Një vend që pavarësisht pesë skuadrave të kualifikuara (që mund të bëhen gjashtë) nuk është ende i sigurt.

HIJA E THIAGO MOTTA

E kështu Allegri nuk është më i paprekshëm dhe Thiago Motta është kandidati numër një sipas Radio mercato, për të drejtuar Zonjën e Vjetër sezonin e ardhshëm. Ish-mesfushori tani e deri në fund të kampionatit nuk do të luftojë vetëm për vendin e tretë me Bolonjën e tij, gjë që mund ta arrijë me një sukses kundër Udinese, por ata do të sfidojnë Juventus në Dall’Ara në një udhëkryq themelor.

SKENARI I PARALAJMËRUAR…

Ndoshta ky skenar, i kombinuar me ndeshjen delikate jashtë fushe kundër Romës, nuk bën gjë tjetër veçse shton nervozizmin që me fjalë nuk është, i fshehur pas deklaratave rituale, por që duket gjithnjë e më shumë në vepra. Chiesa, Cambiaso dhe Vlahovic e konfirmojnë krejtësisht. E nuk ka rëndësi që një pjesë e tifozëve është ende në mbështetje të Allegri, është një pozicion në Champions League për t’u mbrojtur dhe tani që jemi pothuajse në maj, buzëqeshjet që i cilësuan si “supersticion” deklaratat e trajnerit kur flitej ende për luftën titull me ‘Inter, pothuajse janë zhdukur ose janë gjithnjë e më nervoze.