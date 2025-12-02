Nëna e Shpat Kasapit: Vitin e fundit s’ka qenë i qetë, lus Zotin të m’i ruajë fëmijët tjerë

Në Akademinë Përkujtimore të mbajtur sot në Çair, nëna e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi, Gjylymsere Kasapi, ka prekur zemrat e të gjithë të pranishmëve me fjalët e saj të ndjera.
Ajo ka thënë se është e lumtur dhe krenare për djalin e saj, dhe me dashurinë që njerëzit paskan pasur për të.
Ajo theksoi se vitin e fundit Shpati s’ka qenë i qetë, dhe këtë edhe si familje e kishin pasur si shqetësim.
“Sot ndjej një emocion që kurrë në jetë se kam ndjerë, dhe e dinë të gjitha nanat që e kanë humbur fëmijët e vet. Jam krenare dhe e lumtur që paskam lindur një djalë, jo vetëm i imi, Shpati paska qenë djali i të gjithëve. E paskeni dashur të gjithë. Le të prehet në paqe, le të jetë i qetë atje, pasi vitin e fundit s’ka qenë i qetë, dhe kjo ka qenë një parandjenjë e gjithë neve që jemi shqetësuar si familje. E lus Zotin që të më ruajë fëmijët tjerë, pasi kam edhe dritat e tjera të syve”, tha nëna e Shpatit në të pamet që po mbahen në Çair.