Nëna e saj rezulton e zhdukur, Trump telefonon prezantuesen Savannah Guthrie

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka telefonuar të mërkurën bashkëprezantuesen e emisionit “Today” në NBC, Savannah Guthrie, për t’i shprehur mbështetjen e tij, ndërsa autoritetet shtetërore dhe federale vijojnë hetimet për zhdukjen e nënës së saj, Nancy Guthrie. Sipas raportimeve, Trump e kontaktoi Guthrie-n menjëherë pas një interviste me prezantuesin e “NBC Nightly News”, Tom Llamas, duke e siguruar familjen se çdo burim qeveritar do të vihej në dispozicion nëse do të ishte e nevojshme. Presidenti theksoi se ishte në dijeni të lidhjes së ngushtë mes Savannah Guthrie dhe nënës së saj 84-vjeçare, e cila u raportua e zhdukur të dielën pasdite nga banesa e saj pranë Tucson, në Arizona, pasi nuk u paraqit në kishë.
Savannah Guthrie falënderoi presidentin për telefonatën dhe mbështetjen, duke theksuar se familja është e shkatërruar emocionalisht dhe po lutet për kthimin e saj, bëri të ditur Tom Llamas. Ai shtoi se familja ka nevojë për lutje dhe shprehu mirënjohje për angazhimin e autoriteteve lokale dhe federale në kërkimet. Në një postim të publikuar të mërkurën në mbrëmje në platformën Truth Social, Presidenti Trump deklaroi se kishte udhëzuar të gjitha agjencitë federale të zbatimit të ligjit që të jenë në dispozicion të plotë të familjes Guthrie dhe forcave lokale të rendit. Presidenti shtoi se po përdoren të gjitha mjetet për të siguruar kthimin e Nancy Guthrie-t shëndoshë e mirë në shtëpi dhe se lutjet e kombit janë me familjen.
Zyra e Sherifit të Qarkut Pima ka bërë të ditur se dyshohet se Nancy Guthrie është rrëmbyer, ndoshta gjatë natës. Hetimit i është bashkuar edhe FBI-ja, ndërsa rreth 100 detektivë të zyrës së sherifit po punojnë për zbardhjen e rastit. Presidenti Trump ka deklaruar gjithashtu se është i gatshëm të dërgojë më shumë agjentë federalë për të ndihmuar kërkimet. Autoritetet kanë sqaruar se Nancy Guthrie ka lëvizshmëri të kufizuar dhe nuk po merr ilaçet e saj të përditshme. Sherifi i Qarkut Pima, Chris Nanos, theksoi se ajo nuk ka probleme njohëse dhe se zhdukja e saj nuk lidhet me demencën, duke e përshkruar atë si “të mprehtë mendërisht”. Ai shtoi se autoritetet besojnë se ajo ndodhet ende gjallë dhe se përpjekjet janë të përqendruara në gjetjen dhe shpëtimin e saj.
Savannah Guthrie dhe Donald Trump kanë pasur më herët përplasje publike gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit, veçanërisht gjatë një interviste televizive në tetor të vitit 2020. Megjithatë, pavarësisht këtyre tensioneve të së kaluarës, presidenti ka shprehur publikisht mbështetje për prezantuesen dhe familjen e saj në këtë moment të vështirë.