Negociatorët amerikanë dhe ukrainas: Progresi i vërtetë drejt paqes varet nga Rusia

Negociatorët nga SHBA-ja dhe Ukraina thanë të premten se kanë zhvilluar diskutime konstruktive për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, por rruga drejt paqes varet nga Rusia.
“Progresi i vërtetë drejt çdo marrëveshjeje varet nga gatishmëria e Rusisë për të treguar angazhim serioz për paqen, duke përfshirë hapat drejt uljes së tensioneve dhe ndërprerjes së sulmeve”, thanë i dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i Presidentit Donald Trump, Jared Kushner, në një deklaratë të përbashkët me negociatorët e Ukrainës.
Gjatë takimit, të dyja palët “ranë dakord mbi kuadrin e marrëveshjeve të sigurisë” dhe diskutuan për parandalimin.
Bisedimet në Moskë të martën nuk çuan në një kompromis mbi një marrëveshje të mundshme paqeje në luftën gati katërvjeçare.
Takimi dy-ditor midis Witkoff dhe Kushner dhe sekretarit të sigurisë kombëtare të Ukrainës, Rustem Umerov, dhe gjeneral brigade Andriy Hnatov ishte raundi i gjashtë i bisedimeve brenda dy javësh. Ata do të takohen përsëri në Florida të shtunën.
Në deklaratë, të katër thanë se përparësia e Ukrainës është “sigurimi i një zgjidhjeje që mbron pavarësinë dhe sovranitetin e saj, siguron sigurinë e ukrainasve dhe ofron një themel të qëndrueshëm për një të ardhme demokratike të begatë”.
Ata diskutuan gjithashtu takimin e SHBA-së në fillim të kësaj jave me Presidentin rus Vladimir Putin, si dhe të ardhmen e Ukrainës pas luftës, e cila përfshin rindërtimin e vendit të shkatërruar dhe iniciativat ekonomike me SHBA-në.
Arritja e një armëpushimi dhe ulja e tensioneve janë të nevojshme për të “parandaluar një agresion të ri dhe për të mundësuar planin gjithëpërfshirës të rindërtimit të Ukrainës, i cili është hartuar për ta bërë kombin më të fortë dhe më të begatë se para luftës”, thanë ata.
Të paktën dy pika kryesore mosmarrëveshjeje mbeten midis Moskës dhe Kievit, fati i territorit ukrainas të konfiskuar nga forcat ruse dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën.
Të mërkurën, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se “bota qartësisht mendon se ekziston një mundësi reale për t’i dhënë fund luftës”, por negociatat duhet të “mbështeten nga presioni ndaj Rusisë”.