Në shortin e Champions League do të ndalohen dy ndeshje për shkak të rregullit 16: njëra është e Interit

Champions League e re vazhdon të rezervojë veçori dhe kufizime pak të njohura, sidomos në fazën e shortit: përveç kufizimeve tashmë të njohura, si ndalimi i përballjeve mes skuadrave të së njëjtës federatë dhe kufiri maksimal prej dy kundërshtarësh që vijnë nga i njëjti shtet i huaj, ekziston edhe një rregull shtesë që përfshin drejtpërdrejt Interin.
Referenca është paragrafi 16.03 i rregullores së UEFA-s, i vendosur për të shmangur që disa përballje të përsëriten shumë herë në fazën e kampionatit me të njëjtat kushte pritëse dhe transfertë: rregulli përcakton se e njëjta ndeshje nuk mund të propozohet për tre sezone radhazi me të njëjtën skuadër që luan në shtëpi.
Me fjalë të tjera, nëse dy klube janë përballur në fazën e kampionatit në sezonin 2024/2025 dhe sërish në 2025/2026 duke ruajtur të njëjtin rend shtëpi-transfertë, ai çift nuk mund të hidhet në short edhe në sezonin 2026/2027.
Inter-Arsenal në Milano nuk mund të luhet për të tretin vit radhazi
Nga të gjitha 144 përballjet e zhvilluara në dy edicionet e para të Champions League të re, vetëm tri ndeshje kanë plotësuar këtë kusht të veçantë: Liverpool-Real Madrid në Anfield Road, Inter-Arsenal në Milano dhe Juventus-Benfica në Torino.
Rasti i Juventusit, megjithatë, nuk do të ketë pasoja, sepse bardhezinjtë dhe portugezët nuk janë kualifikuar për turneun më të madh kontinental të këtij viti. Mbeten kështu vetëm dy ndeshje që UEFA nuk mund t’i nxjerrë në short:
Liverpool-Real Madrid me Reds që luajnë në shtëpi;
Inter-Arsenal me zikaltërit në stadiumin Giuseppe Meazza.
Për Interin kjo do të thotë se përballja me Gunners nuk mund të zhvillohet edhe një herë para tifozëve të San Siros, pasi është luajtur tashmë në edicionet 2024/2025 dhe 2025/2026 me të njëjtin rend.
UEFA rules are set to prevent Liverpool from being drawn at home to Real Madrid in this season's Champions League league phase ⤵️
— Liverpool FC (@LFC) August 26, 2026
Arsenal-Inter mund të luhet në Champions League 2026-2027: arsyeja
Ndalimi, megjithatë, nuk vlen për përballjen në përgjithësi mes dy skuadrave. Inter mund të hidhet sërish në short kundër Arsenal, por vetëm me kushtet e përmbysura, pra me ndeshjen që do të zhvillohet në Emirates Stadium të Londrës. I njëjti parim vlen edhe për Liverpool dhe Real Madrid: përballja në Anfield Road është e ndaluar, ndërsa një përballje e mundshme në Santiago Bernabéu mbetet rregullisht e mundur.
Bëhet fjalë për një rregull të vendosur për të rritur larminë e përballjeve dhe për të penguar që faza e re e kampionatit të humbasë tërheqjen duke ripropozuar shumë shpesh të njëjtat ndeshje në të njëjtat stadiume. Rregulli, për më tepër, zbatohet vetëm në fazën e kampionatit: nga play-off-i e më pas dhe gjatë gjithë fazës me eliminim direkt, çdo përballje rikthehet të jetë e lejuar. Për tifozët e Interit, pra, ekziston tashmë një siguri në prag të shortit: nëse zikaltërit do të përballen sërish me Arsenalin, këtë herë ndeshja do të luhet në Londër dhe jo në Milano.