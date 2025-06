Në Poloni zgjidhet president kandidati nacionalist i mbështetur nga Trump

Kandidati i krahut të djathtë Karol Nawrocki e mundi ngushtësisht kandidatin e qendrës Rafał Trzaskowski në balotazhin e zgjedhjeve presidenciale të Polonisë, duke fituar 50.89 përqind të votave kundrejt 49.11 përqind, sipas komisionit zgjedhor. Pjesëmarrja ishte 71.6 përqind.

Balotazhi presidencial i Polonisë

Pavarësisht pasigurisë së hershme, Nawrocki këmbënguli se do të fitonte. “Ne do të fitojmë sonte,” tha ai ndërsa mbështetësit e tij brohorisnin: “Karol Nawrocki, presidenti i Polonisë.”

Nawrocki, i mbështetur nga partia nacionaliste Ligj dhe Drejtësi (PiS) dhe gjithashtu nga administrata e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, synon ta largojë Poloninë nga rrjedha kryesore evropiane në një drejtim më populist.

Një fitore e Nawrockit i jep një goditje të rëndësishme qeverisë Tusk. Shumë nga përpjekjet e saj legjislative ishin bllokuar nga Presidenti aktual Andrzej Duda, i lidhur me PiS, dhe kjo ka të ngjarë të vazhdojë nën Nawrockin.

Në fjalimin e tij menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit, kur rezultati ishte ende në dyshim, Nawrocki tha: “Ne do ta shpëtojmë Poloninë, nuk do të lejojmë që pushteti i Donald Tusk të jetë i plotë.”

“Presidenca e Nawrockit do të thotë një konflikt i nivelit të lartë midis presidentit dhe Tusk,” tha Joanna Sawicka, një analiste politike me Polityka Insight, një organizatë kërkimore me seli në Varshavë. “Por është e qartë se do të jetë e vështirë për qeverinë të zbatojë reformat kyçe sepse presidenti mund të vërë veton ndaj shumicës së tyre.”

Presidenca polake është një funksion kryesisht ceremonial dhe qeveria është përgjegjëse për politikën e jashtme, por presidenti mund të vërë veton ndaj legjislacionit ose ta dërgojë atë për shqyrtim gjyqësor. Koalicioni i udhëhequr nga Tusk nuk ka votat në parlament për ta anashkaluar këtë, kështu që një President Nawrocki do ta bëjë shumë të vështirë për kryeministrin të qeverisë.

“Kampi opozitar, i udhëhequr tani nga Nawrocki, mund të përpiqet gjithashtu për zgjedhje të parakohshme parlamentare, megjithëse nuk është e qartë nëse kjo strategji mund të ketë sukses. Nëse jo, një ndryshim në pushtet është i mundshëm në vitin 2027 gjithsesi,” shtoi Sawicka.

Nawrocki u përball me një sërë zbulimesh rreth të kaluarës së tij, duke përfshirë akuza se ai ndihmoi në organizimin e prostitutave për mysafirët e një hoteli luksoz ndërsa punonte si roje sigurie, se ai mori pjesë në sherre si huligan futbolli dhe se ai bleu një apartament nga një pensionist në rrethana të dyshimta.

Votuesit konservatorë mbështetën fuqimisht Nawrockin, të shqetësuar për rekordin liberal të Trzaskowski si kryetar bashkie i Varshavës, ku ai mbështeti të drejtat LGBTQ+ dhe nuk ishte në hap me hierarkinë e fuqishme të Kishës Katolike Romake.

Nawrocki kandidoi me ofertën e rikthimit të Polonisë “normale”, duke lënë të kuptohet fuqimisht se ai do të luftonte tendencat federaliste të BE-së, do të kundërshtonte politikën klimatike, do të frenonte përpjekjet për t’u dhënë më shumë të drejta personave LGBTQ+ ose për të zbutur të drejtat e rrepta të abortit të Polonisë.

Ai gjithashtu premtoi se do të bllokonte përpjekjen e Ukrainës për t’u bashkuar me NATO-n.

Rezultati i ngushtë i zgjedhjeve tregon përçarjet e thella politike të Polonisë – të ndara midis qyteteve më liberale dhe qytezave e fshatrave më të vogla konservatore, midis atyre që mbështesin BE-në dhe atyre që favorizojnë një vend të fortë nacionalist, dhe midis liberalëve dhe njerëzve që i përmbahen vlerave tradicionale dhe një roli të fortë për Kishën Katolike Romake.

Këto përçarje nuk janë asgjë e re.

Në vitin 2020, Duda mundi Trzaskowski-n për presidencën me 51 përqind kundrejt 49 përqind.