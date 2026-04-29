Në Paris luhet ndeshja e vitit: PSG fiton mes 9 golash në sfidën e parë me Bayern

Një ndeshje historike, pa precedent. Paris Saint-Germain fiton gjysmëfinalen e parë të Champions League 2025/26 kundër Bayern Munich, duke triumfuar në një 5-4 të çmendur në Parc des Princes. Bavarezët e zhbllokojnë rezultatin në minutën e 17-të me penalltinë e Harry Kane. PSG reagon me forcë, duke barazuar në minutën e 24 me Khvicha Kvaratskhelia dhe përmbysur në minutën e 33-të me goditjen me kokë nga këndi të João Neves.
Në minutën e 41-të, Michael Olise barazon sërish shifrat në 2-2, por në shtesën e pjesës së parë (50’) Ousmane Dembélé nga pika e bardhë rikthen në avantazh kampionët në fuqi. Skuadra e drejtuar nga Luis Enrique duket se mund të thellojë diferencën në pjesën e dytë, duke shkuar deri në 5-2 në minutën e 58-të me dopietat brenda dy minutash të Kvaratskhelia (56’) dhe Dembélé. Gjermanët nuk dorëzohen dhe rikthehen në mënyrë të bujshme në lojë, me golat e Dayot Upamecano (65’) dhe Luis Díaz (68’), që rihapin plotësisht garën për kualifikim. Gjithçka shtyhet për ndeshjen e kthimit të mërkurën më 6 maj në Allianz Arena, ku francezët do të nisen me një avantazh të vogël.
PSG–Bayern Munich ishte një ndeshje surreale. Në Parc des Princes fiton skuadra e Luis Enrique, kampione në fuqi, me rezultatin 5-4, por se kush do të shkojë në finalen e Champions League 2025/26 do të vendoset në Mynih, ku me shumë gjasa do të zhvillohet një spektakël i ngjashëm. Teknikë me shpejtësi shumë të lartë, intensitet në të gjithë fushën dhe aksione të mrekullueshme. Dikush mund të ankohet për mbrojtjet jo shumë të forta? Nuk ka problem, pyesini ata të mbrojnë një kundër një përballë Khvicha Kvaratskhelia dhe Michael Olise. Gjysmëfinalja e parë ishte shumë gjëra njëkohësisht, dhe shumica prej tyre ishin të bukura.
Sipas asaj që raporton Opta, kjo ka qenë gjysmëfinalja me më shumë gola të shënuar në historinë e UEFA Champions League, si në pjesën e parë (pesë), ashtu edhe në të gjithë ndeshjen (nëntë). E pabesueshme.