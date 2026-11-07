Në moshën 76-vjeçare, ylli i ‘Friends; hap llogari në OnlyFans

Një tjetër emër i njohur i Hollywood-it i është bashkuar platformës OnlyFans, por këtë herë lajmi vjen nga një aktore që shumëkush e njeh për rolet e saj ikonike në televizion. Morgan Fairchild, 76 vjeçe, ka vendosur të nisë një kapitull të ri në karrierën e saj, duke krijuar një llogari në platformën e njohur për përmbajtjen ekskluzive.
Aktorja, e cila u bë e njohur për publikun e gjerë edhe përmes rolit të nënës së Chandler Bing në serialin “Friends”, zbuloi se vendimi erdhi pasi disa miq të saj, që tashmë ishin pjesë e platformës, e inkurajuan ta provonte.
“Disa nga miqtë e mi kishin nisur të përdornin OnlyFans dhe më sugjeruan ta provoja edhe unë. Dhe kishin të drejtë! Po argëtohem shumë duke gjetur mënyra të reja për t’u afruar me fansat e mi”, u shpreh Fairchild për “Entertainment Weekly”.
Por, nëse dikush mendon se përmbajtja e saj do të jetë provokuese, aktorja ka nxituar të sqarojë se nuk bëhet fjalë për fotografi apo video të tilla. Përkundrazi, ajo synon të ndajë momente nga përditshmëria, anën e saj humoristike dhe gjëra që publiku nuk ka pasur mundësi t’i njohë deri më tani.
“Shumëkush njeh personazhet, veshjet dhe flokët e mi të mëdhenj. Por ndoshta nuk e dinë se sa e apasionuar jam pas shkencës apo sa lehtë arrin motra ime të më bëjë të qesh. Do të doja të ndaja më shumë nga kjo anë e imja”, tha aktorja.
Fairchild theksoi gjithashtu se mosha nuk është një arsye për të hequr dorë nga kurioziteti dhe aventurat e reja. “Jam ende kurioze, më pëlqen të mësoj gjëra të reja dhe jam gjithmonë gati për një aventurë të vogël. Nuk shoh pse kjo duhet të ndryshojë tani”, shtoi ajo.
Gjatë karrierës së saj, Morgan Fairchild ka qenë pjesë e disa produksioneve të njohura, përfshirë “Pee-wee’s Big Adventure”, “The Bold and the Beautiful”, “General Hospital” dhe “The City”. Ajo është nominuar gjithashtu për çmimin Emmy për paraqitjet e saj në “Days of Our Lives” dhe “Murphy Brown”.
Fairchild nuk është e vetmja aktore e një brezi më të vjetër që po zgjedh këtë platformë për të komunikuar drejtpërdrejt me publikun. Edhe aktorja Donna Mills, 85 vjeçe, iu bashkua OnlyFans këtë vit, duke treguar se dëshiron të ndajë me ndjekësit më shumë momente nga jeta e saj jashtë ekranit.
Sipas Andy Bachman, drejtues i kompanisë Creators Inc., e cila menaxhon krijuesit e përmbajtjes në platformë, Donna Mills ka arritur të fitojë qindra mijëra dollarë vetëm gjatë muajit të saj të parë.
Duket se për disa yje të Hollywood-it, OnlyFans po shndërrohet në një mënyrë të re për të ruajtur lidhjen me fansat, përtej roleve që i bënë të famshëm.