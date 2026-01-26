Në Kinën e Xi Jinping, bie edhe gjenerali më i fuqishëm

Gjenerali Zhang Youxia, një nga figurat më të forta të ushtrisë kineze dhe për vite me radhë njeriu më i besuar i Xi Jinping, është vënë nën hetim për shkelje të ligjit dhe disiplinës politike. Rënia e tij konsiderohet një nga goditjet më të mëdha në purgat e brendshme të liderit kinez, duke tronditur elitën ushtarake dhe politike të Pekinit.
Zhang, veteran lufte dhe zëvendëskryetar i Komisionit Qendror Ushtarak, shihej si krahu i djathtë i Xi-së në reformimin e ushtrisë. Ish-këshilltari i sigurisë kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan, tha se gjatë një takimi në vitin 2024, gjenerali dukej i sigurt dhe fliste hapur, si dikush që nuk kishte frikë nga pasojat politike. Ai e quajti rrëzimin e tij “një ngjarje sizmike”, duke theksuar se fakti që Xi ka goditur një aleat kaq të vjetër ngre shumë pikëpyetje.
Media dhe analistët sugjerojnë se akuzat ndaj Zhang janë më shumë politike sesa thjesht korrupsion. Gazeta zyrtare e ushtrisë e akuzoi atë se kishte “minuar autoritetin e kryetarit të ushtrisë”, pra Xi Jinping, dhe se kishte dëmtuar udhëheqjen e Partisë mbi forcat e armatosura. Ndërkohë, raportime jozyrtare kanë hedhur edhe akuza për rrjedhje sekretesh bërthamore, të cilat mbeten të pakonfirmuara.
Zhang dhe Xi janë të dy “bij princash” (term kinez), bij revolucionarësh të epokës së Mao Ce Dunit, dhe Xi e kishte mbajtur gjeneralin në detyrë edhe pas moshës së pensionit. Nëse akuzat formalizohen, ai mund të përballet me një gjyq sekret ushtarak, ku dënimi konsiderohet pothuajse i sigurt.
Analistët paralajmërojnë se rënia e tij mund të ketë pasoja strategjike, pasi Zhang shihej si një nga komandantët më realistë për rreziqet e një konflikti me SHBA-në dhe Tajvanin. Goditja e tij tregon se në sistemin e Xi Jinping askush nuk është i paprekshëm dhe se lufta e brendshme për pushtet po hyn në një fazë edhe më të ashpër.