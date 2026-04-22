Në Greqi nuk bllokohet drejtësia, Parlameti i heq imunitetin 13 deputetëve

Me shumicë votash, Parlamenti grek vendosi t’u heqë imunitetin 13 deputetëve të “Demokracisë së re”, emrat e të cilëve janë përfshirë në dosjet e Zyrës së Prokurorit Publik Evropian në lidhje me hetimin që po kryhet për mashtrim me miliona euro fonde të BE-së.

288 deputetë morën pjesë në votim ndërsa 9 munguan. Imuniteti iu hoq deputetëve: Katerina Papakosta, Kostas Ach. Karamanlis, Yannis Kefalogiannis, Notis Mitarakis, Kostas Tsiaras, Kostas Skrekas, Dimitris Vartzopoulos, Maximos Senetakis, Lakis Vassiliadis, Christos Boukoros, Theofilos Leontaridis, Charalambos Athanasiou dhe Tasos Hatzivassiliou.

Këta persona janë përfshirë në dosjen e Zyrës së Prokurorit Publik Evropian për çështjen OPEKEPE. Nëntë prej tyre u është hequr imuniteti me qëllim që të hetohen për çdo vepër penale të nxitjes morale kundër interesave të BE-së, deri në masën e një kundërvajtjeje, ndërsa dy (Katerina Papakosta dhe Kostas Ach. Karamanlis) deri në masën e një krimi të rëndë.

Skandali ka të bëjë me mashtrimin e dyshuar në pagesa nga agjencia shtetërore e subvencioneve bujqësore OPEKEPE, tashmë e shfuqizuar, e cila trajtonte fondet e Bashkimit Evropian.

Rezultatet e detajuara për 13 heqjet e imunitetit:

Papakosta: 287 pro, 1 kundër

Karamanlis: 286 pro, 2 kundër

Kefalogiannis: 286 pro, 2 kundër

Mitarakis: 286 pro, 2 kundër

Tsiaras: 285 pro, 2 kundër

Skrekas: 286 pro, 2 kundër

Vartzopoulos: 286 pro, 2 kundër

Senetakis: 286 pro, 2 kundër

Vasiliadis: 286 pro, 2 kundër

Boukoros: 286 pro, 2 kundër

Leontarides: 286 pro, 2 kundër

Athanasiou: 285 pro, 2 kundër

Hadjivasiliou: 286 pro, 2 kundër.

Scroll to Top