Ndotja e lartë në Tiranë, Alimehmeti: 18 herë më e lartë se shifra e pranuar nga OBSH

Në një deklaratë e këshilltarëve të opozitës për mediat, mjeku Ilir Alimehmeti ka theksuar ndotjen e lartë në ajrin e kryeqytetit dhe dëmet që një gjë e tillë sjell në shëndetin e qytetarëve.

Ai u shpreh se ndotja është 18 herë më e lartë se norma e pranuar nga OBSH, ndërkohë që theksoi se si pasojë e saj qytetarët kanë probleme kardiovaskulare, probleme respiratorë si dhe një ndikim të lartë ka edhe në rritjen e numrit të fëmijëve me autizëm.

“Ndotja me grimca shumë të imëta, PM 2.5, është18 fish më shumë se norma e lejuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Shkakton probleme kardiovaskulatem dhe respiratorë.

Lidhet edhe me problemet e autizmit.

Rrisku rritet me 64 përqind nëse një fëmijë ekspozohet në 10 mikrogram për metër kub. Ne jemi 33-93 mikrogram për metër kub”, tha ai.