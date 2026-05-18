Ndjesa e Griezmann gjatë fjalimit të lamtumirës te Atletico: “Isha i ri, bëra gabim”

Fitorja e Atletico Madrid ndaj Girona ishte ndeshja e fundit në shtëpi për Antoine Griezmann, i cili mbylli epokën e tij në Spanjë. Nga 2014 deri më sot ai veshi fanellën e “colchoneros”, me përjashtim të dy viteve të kaluara te Barcelona: ishte e vetmja periudhë larg Madridit për të cilën pendohet dhe që deshi ta përmendte edhe në fjalimin emocionues të lamtumirës para tifozëve në “Metropolitano”, stadium që e shkeli për herë të fundit para transferimit në SHBA.
Ceremonia në nder të francezit zgjati më shumë se 40 minuta dhe përfshiu të gjithë përfaqësuesit e klubit, duke nisur nga Diego Simeone, i cili shpërtheu në lot gjatë ceremonisë. Në fushë zbriti edhe bashkëshortja e tij me tre vajzat dhe qëndruan pranë tij gjatë gjithë fjalimit, që nisi me një kërkim faljeje të sinqertë ndaj tifozëve për periudhën te Barcelona.
Ndjesa e Griezmann ndaj tifozëve
Para se të falënderonte trajnerin, skuadrën dhe të gjithë njerëzit që e kanë mbështetur gjithmonë, sulmuesi deshi të hapte fjalimin me një kërkim faljeje. Ishte dukshëm shumë i emocionuar për ndeshjen e fundit në shtëpi pas një periudhe kaq të gjatë te Atletico Madrid: “Kisha përgatitur një fjalim, por më duket se shkoi dëm”. Megjithatë, ai mblodhi mendimet dhe para çdo fjale të bukur për klubin, deshi t’u drejtonte tifozëve një mesazh të sinqertë.
Papritur kërkoi falje që kishte shkuar te Barcelona: “Dua të kërkoj falje edhe një herë. Është diçka e rëndësishme. Nuk e kuptoja sa shumë dashuri kisha këtu. Isha shumë i ri dhe bëra gabim që u largova. E rimora veten dhe bëra gjithçka të mundur për t’u kthyer dhe për ta shijuar sërish këtë spektakël”.
Griezmann u transferua te Barcelona në vitin 2019 dhe qëndroi aty për dy sezone para se të rikthehej te Atletico Madrid. Një periudhë për të cilën duket qartë se është penduar dhe që e detyroi të përjetonte si spektator titullin e fituar nga “colchoneros” në vitin 2021, vetëm pak javë para rikthimit të tij.