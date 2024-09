Ndiheni të lodhur në çdo moment? 5 shenja që tregojnë se vuani nga rraskapitja emocionale

Shpesh ka situata në jetën tonë që dalin jashtë kontrolli. Ato kërkojnë shumë forcë emocionale, por në disa raste ndihemi të mundura nga stresi i të qenit gjithnjë i forte, gjë që mund të na bëjë të shpërthejmë. Të kujdesesh për jetën tënde emocionale ka rëndësi të madhe dhe gjithmonë duhet të jetë një nga përparësitë tuaja kryesore.

Shterimi emocional, një mbingarkesë e stimujve

Kur dikush është i rraskapitur emocionalisht, shpesh mbingarkohet ose ndihet i mbingarkuar. Përkundër asaj që ju mund të mendoni, mbingarkesa nuk është arsyeja e vetme që kjo të ndodhë (kjo nganjëherë quhet sindromi i shpërthimit).

Lodhja emocionale ndodh edhe në shumë situata të tjera. Ndonjëherë paraqitet në rrethana më personale si tek çiftet, tek prindërit, ose tek njerëzit, puna e të cilëve përfshin kujdesin për të tjerët, si infermierët. Në të vërtetë, kjo është e lidhur me marrjen e më shumë përgjegjësive sesa mund të përballojmë. Ajo paraqitet si lodhje fizike dhe shoqërohet ndjenjën e mungesës së kontrollit mbi jetën tonë.

Çfarë zbuloi studimi

Një studim mbi rraskapitjen emocionale tek infermierët, të cilët shpesh janë të ekspozuar ndaj situatave të kërkesës, kontrollit dhe lodhjes, gjeti prova interesante se çfarë do të thotë kjo lloj rraskapitjeje.

Në këtë studim, Dr. Jordi Fernández-Castro nga “Barcelona Univesity” dhe ekipi i tij, analizuan se si një grup prej 96 infermierësh nga “ER” dhe “ICU” i perceptuan kërkesat, kontrollin, përpjekjen dhe shpërblimet. Ata gjithashtu matën se si ndryshoi perceptimi i tyre në varësi të detyrës që u kërkohej të kryenin. Qëllimi ishte të zbulonin nëse këta faktorë ishin të lidhur me rraskapitjen emocionale.

Duke përdorur një aplikacion të krijuar posaçërisht për këtë qëllim, infermierët iu përgjigjën 4 pyetjeve që lidhen me kërkesën, kontrollin, përpjekjen dhe shpërblimin gjatë detyrave të tyre. Rezultatet treguan se lodhja u ul me shpërblimin, por u rrit së bashku me nivelin e rraskapitjes emocionale kur kërkesa ishte më e rëndësishme.

Me fjalë të tjera, sa e rëndësishme është një detyrë dhe ajo që ne nxjerrim prej saj luan një rol të rëndësishëm në lodhjen në vendin e punës. Faktorët personalë si mungesa e gjumit ndikojnë gjithashtu.

Shkaqet e mundshme për rraskapitje emocionale

Përkundër faktit se infermierët nga studimi treguan stres kronik për shkak të natyrës së punës së tyre, çdokush mund të rrezikojë të vuajë nga lodhja emocionale. Një person mund të mbingarkohet në mënyrë progresive me emocione, mendime ose ndjenja negative derisa të bëhet i paaftë për të përballuar stresin. Ndjenja e të qenit i lodhur mund të rritet gjatë gjithë ditës, veçanërisht në momentet kur puna është më kërkuese. Është pak më mirë kur kompensohet me një shpërblim të perceptuar. Ky shpërblim mund të jetë personal ose financiar.

Infermierët janë një shembull i mirë i asaj se cfarë mund të shkaktojë kërkesa e vazhdueshme për përgjegjësi në punë. Së bashku, rrethana të tjera mund të shkaktojnë rraskapitje emocionale, si:

– Kalimi përmes një ndryshimi të rëndësishëm në jetë, si një divorc ose vdekja e një njeriu të dashur.

– Të kesh një situatë të paqëndrueshme financiare.

– Puna nën presion, ose ndjenja e presionit social nga familja dhe / ose në shkollë.

– Pasja e një sëmundjeje kronike.

– Ekspozimi ndaj një ambienti pune shumë kërkues.

Disa simptoma që mund t’ju ndihmojnë të kontrolloni rraskapitjen emocionale

Lodhja emocionale mund të vijë “në heshtje”, por mund të vërehet në mënyra të shumta, si me rastin kur ndjeni më shumë lodhje fizike sesa normalja, ose nëse keni dhimbje koke, depresion ose probleme me gjumin. Thënë kjo, simptoma të caktuara nuk kanë asnjë lidhje me rraskapitjen, kështu që gjithmonë rekomandohet që të kërkoni ndihmë profesionale nëse ndodh ndonjë prej këtyre.

Ju gjithashtu mund të keni vështirësi me përqendrimin ose në vizualizimin e gjërave.

Nëse papritmas filloni të keni vështirësi në përqendrim, mund të jeni të lodhur emocionalisht. Disa njerëz madje mund të kenë probleme me organizimin ose planifikimin e gjërave në mendjen e tyre.