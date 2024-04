Ndicka u shemb në fushë: përjashtohet infarkti, ja çfarë ndodhi në Roma-Udinese

Pas frikës së madhe, situata tashmë është e qetë, si nata që Evan Ndicka kaloi në spitalin e Udines. Mbrojtësi i Romës, pas sëmundjes që shkaktoi pezullimin e ndeshjes së djeshme në stadiumin Bluenergy ndaj Udineses, do të kryejë testet e mëtejshme në spital në mëngjes. E më pas, nëse gjithçka shkon mirë, do të konsiderohet dalja e tij nga spitali. Drejtuesit e kompanisë qendrore shëndetësore universitare Friuli ka bërë të ditur se nuk parashikohet shpërndarja e buletineve mjekësore, të cilat do të menaxhohen drejtpërdrejt nga As Roma.

ÇFARË NDODHI

Momente frike gjatë Udinese-Roma, me mbrojtësin e verdhekuqve, Evan Ndicka, që u ndje keq dhe u rrëzua në fushë në minutën e 71′. Ivoriani u asistua menjëherë nga shokët e tij të skuadrës, me Svilar që kuptoi menjëherë se çfarë po ndodhte dhe tërhoqi vëmendjen e arbitrit. Stafi mjekësor ndërhyri menjëherë me defibrilatorin (që nuk u përdor): Ndicka e bëri të qartë se ndjeu një dhimbje në gjoks. Ai u transportua në spital, ku qëndroi nën vëzhgim gjatë gjithë natës, jashtë rrezikut për jetën.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024



ROMA U KTHYE NË KRYEQYTET

Skuadra verdhekuqe u rikthye në kryeqytet me ndeshjen kundër Udineses, e cila do të duhet të mbyllet në një datë që do të përcaktohet më vonë. De Rossi i ka dhënë skuadrës një ditë pushimi sot, ndërsa stërvitja rinis të martën në mëngjes në Trigoria.

DE ROSSI: “MIRË, MIRË”

Daniele De Rossi, duke dalë nga spitali në Udine, u kthye nga gazetarët dhe kameramanët të pranishëm dhe buzëqeshi, duke i qetësuar të gjithë duke thirrur “mirë, mirë”. De Rossi më pas iu bashkua lojtarëve të tij që e prisnin në autobusin e ekipit jashtë spitalit.

ROMA NË SPITAL, NDICKA I QETËSON TË GJITHË

Skuadra dhe trajneri shkuan në spital te Ndicka, për të ndjekur nga afër situatën. Lojtari foli me teknikun De Rossi, kapitenin Pellegrini dhe CEO e verdhekuqve, Lina Soulokou, duke i qetësuar ata për gjendjen e tij dhe duke i bërë të gjithë shokët e tij të tronditur dukshëm pas episodit të përjetuar në fushë, të marrin frymë të lehtësuar. Kjo ishte edhe arsyeja përse ekipi, i qetësuar nga lajmet e fundit, vendosi të largohej nga Trieste në mbrëmje me një fluturim çarter për t’u kthyer në kryeqytet.

“NUK ISHTE NJË INFARKT”

Analizat, thonë burimet verdhekuqe, konfirmuan se nuk ishte një atak në zemër. Kontrollet, pra, nuk do të jenë vetëm të karakterit kardiologjik, për të patur një pasqyrë të plotë të gjendjes së lojtarit dhe shkaqeve që e kanë shkaktuar sëmundjen. Në fakt, pak para se të rrëzohej, mbrojtësi kishte pësuar një goditje në gjoks e cila mund të ketë ndikuar në sëmundjen.

NDICKA NUK ËSHTË NË RREZIK PËR JETËN

Roma tha se pas kontrolleve fillestare, lojtari u transportua në spital. Në fakt, elektrokardiogrami ngriti disa dyshime për mundësinë e problemeve me zemrën, duke bërë që stafi mjekësor ta transferonte urgjentisht në spitalin Santa Maria della Misericordia në Udine me kodin e verdhë, pra jo në rrezik për jetën.

DUARTROKITJE EDHE NGA PUBLIKU I UDINES

Mirëkuptim i madh, padyshim, edhe nga Udinese dhe publiku në stadiumin “Bluenergy”, që i rezervoi duartrokitje mbrojtësit dhe shokëve të tij të skuadrës në momentin e ndërprerjes së ndeshjes.