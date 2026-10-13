Ndahet nga jeta në moshën 34-vjeçare aktori i ‘Breaking Bad’, RJ Mitte

Aktori amerikan RJ Mitte, i njohur për rolin e Walter White Jr. në serialin e famshëm “Breaking Bad”, raportohet se ka vdekur në moshën 34-vjeçare, sipas informacioneve të publikuara nga mediat ndërkombëtare.
Sipas raportimeve, ai u gjet i vdekur të hënën në Brownsville të Teksasit. Variety raportoi për vetëvrasje, ndërsa pritet që rrethanat e vdekjes të sqarohen përmes autopsisë.
Mitte u bë i njohur në mbarë botën përmes rolit të djalit të Walter White, personazhit të interpretuar nga Bryan Cranston. I lindur me paralizë cerebrale, ai përdori përvojën e tij për të promovuar përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara dhe për të luftuar paragjykimet ndaj tyre.
Pas lajmit, Bryan Cranston shprehu pikëllimin për humbjen e aktorit, me të cilin kishte krijuar një lidhje të veçantë gjatë viteve të xhirimeve të serialit.
Përveç “Breaking Bad”, Mitte ishte pjesë edhe e produksioneve “Switched at Birth” dhe “Guardians of Justice”. Ai u angazhua gjithashtu në nisma humanitare, duke mbështetur organizata që punojnë për të drejtat dhe mirëqenien e personave me aftësi të kufizuara.