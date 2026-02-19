Ndahet nga jeta në moshë të re reperi amerikan, Lil Poppa

Reperi i njohur amerikan, Lil Poppa, ka ndërruar jetë, duke lënë pas një tronditje të madhe në botën e muzikës hip-hop dhe mes fansave të tij.
Lajmi është konfirmuar nga autoritetet mjeko-ligjore në Georgia, të cilët bëjnë me dije se artisti u shpall i vdekur rreth orës 11:23 të paradites.
Shkaku i vdekjes nuk është bërë ende publik.
Lil Poppa, me emrin e vërtetë Janarious Mykel Wheeler, ishte vetëm 25-vjeç dhe konsiderohej si një nga zërat më autentikë dhe premtues të brezit të ri të rap-it amerikan.