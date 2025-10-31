Ndahet nga jeta Fatos Nano

Ish-kryeministri Fatos Nanos ka ndërruar pas disa ditësh në reanimacion. Nano ndodhej prej rreth 30 ditësh në gjendje kritike shëndetësore dhe në momentet e fundit të jetës ai mori trajtime në repartin e reanimacionit në një spital privat në Tiranë.
Ish-kryeministri pësoi arrest kardio-respirator në ambientet e shtëpisë së tij. Për monitorimin e gjendjes shëndetësore të Nanos erdhi në spitalin privat në Tiranë edhe një epik i specializuar mjekësorë të huaj, por fatkeqësisht ish-kryeministri ndërroi jetë