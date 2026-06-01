Ndahet nga jeta babai i Ilir Metës, kreu i PL del nga qelia me leje të SPAK

Ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare, Rexhep Meta, babai i kryetarit të Partisë së Lirisë dhe ish-Presidentit të Republikës, Ilir Meta.

Mesohet se Ilir Meta do të marrë pjesë në ceremoninë mortore dhe në përcjelljen e të atit për në banesën e fundit.

Sipas informacioneve të siguruara, ish-presidenti pritet të transportohet nesër drejt fshatit Çepan të Skraparit, ku do të zhvillohen ceremonitë e rastit.

Mësohet se leja për pjesëmarrjen e Metës në funeral është dhënë nga Prokuroria e Posaçme (SPAK), ndërsa institucionet përgjegjëse kanë organizuar masat e nevojshme për shoqërimin e tij në përputhje me procedurat ligjore.

Ilir Meta ndodhet në paraburgim prej tetorit 2024, pas arrestimit të tij nga autoritetet kompetente.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top