Ndahet nga jeta babai i Ilir Metës, kreu i PL del nga qelia me leje të SPAK

Ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare, Rexhep Meta, babai i kryetarit të Partisë së Lirisë dhe ish-Presidentit të Republikës, Ilir Meta.
Mesohet se Ilir Meta do të marrë pjesë në ceremoninë mortore dhe në përcjelljen e të atit për në banesën e fundit.
Sipas informacioneve të siguruara, ish-presidenti pritet të transportohet nesër drejt fshatit Çepan të Skraparit, ku do të zhvillohen ceremonitë e rastit.
Mësohet se leja për pjesëmarrjen e Metës në funeral është dhënë nga Prokuroria e Posaçme (SPAK), ndërsa institucionet përgjegjëse kanë organizuar masat e nevojshme për shoqërimin e tij në përputhje me procedurat ligjore.
Ilir Meta ndodhet në paraburgim prej tetorit 2024, pas arrestimit të tij nga autoritetet kompetente.