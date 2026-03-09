NATO neutralizon një tjetër raketë nga Irani në hapësirën ajrore turke

Një raketë balistike e lëshuar nga Irani është neutralizuar në hapësirën ajrore turke, sipas ministrisë turke të mbrojtjes.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Raketa u shkatërrua nga mbrojtjet e NATO-s me bazë në Mesdheun lindor, tha ajo, duke shtuar se fragmente municionesh ranë në fusha të zbrazëta në Gaziantep, në Turqinë juglindore.
“Ne theksojmë edhe një herë se të gjitha hapat e nevojshëm do të ndërmerren me vendosmëri dhe pa hezitim kundër çdo kërcënimi të drejtuar ndaj territorit dhe hapësirës ajrore të vendit tonë,” tha ministria e mbrojtjes.
Është incidenti i dytë i tillë i raportuar brenda një jave.
Ankaraja tha se sistemet mbrojtëse të NATO-s rrëzuan një raketë balistike ndërsa ajo po shkonte drejt hapësirës ajrore turke të mërkurën. Teherani mohoi se kishte lëshuar raketën.
Incidenti “serioz” e shtyu shefin e NATO-s Mark Rutte të thoshte se Neni 5 nuk ishte në tryezë, mes frikës se anëtarët mund të përfshiheshin në luftë.