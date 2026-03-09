NATO neutralizon një tjetër raketë nga Irani në hapësirën ajrore turke

Një raketë balistike e lëshuar nga Irani është neutralizuar në hapësirën ajrore turke, sipas ministrisë turke të mbrojtjes.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Raketa u shkatërrua nga mbrojtjet e NATO-s me bazë në Mesdheun lindor, tha ajo, duke shtuar se fragmente municionesh ranë në fusha të zbrazëta në Gaziantep, në Turqinë juglindore.

“Ne theksojmë edhe një herë se të gjitha hapat e nevojshëm do të ndërmerren me vendosmëri dhe pa hezitim kundër çdo kërcënimi të drejtuar ndaj territorit dhe hapësirës ajrore të vendit tonë,” tha ministria e mbrojtjes.

Është incidenti i dytë i tillë i raportuar brenda një jave.

Ankaraja tha se sistemet mbrojtëse të NATO-s rrëzuan një raketë balistike ndërsa ajo po shkonte drejt hapësirës ajrore turke të mërkurën. Teherani mohoi se kishte lëshuar raketën.

Incidenti “serioz” e shtyu shefin e NATO-s Mark Rutte të thoshte se Neni 5 nuk ishte në tryezë, mes frikës se anëtarët mund të përfshiheshin në luftë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top