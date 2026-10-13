Natë makthi për Barcelonën në Stamboll: katalanasit zgjohen nga fishekzjarrët, shashkat dhe britmat

Barcelona rikthehet në Champions League pas fitores ndaj Getafes në javën e fundit të kampionatit. Për skuadrën e Flick, transferta e radhës është një nga ato të vështirat, pikërisht kundër Galatasarayt në Turqi. Në Stamboll, katalanasit do të duhet të përballen me një kundërshtar që ka lojtarë me cilësi të larta individuale dhe, mbi të gjitha, me një atmosferë që ka qenë gjithmonë ferr për kundërshtarët, duke krijuar një mjedis jashtëzakonisht të zjarrtë.
Një shije të parë të kësaj atmosfere Barcelona e mori gjatë natës së kaluar, kur disa tifozë të Galatasaray u mblodhën jashtë hotelit ku qëndron skuadra katalanase në Stamboll. Ata qëndruan aty nga ora 01:00 deri pas orës 02:30 të mëngjesit. Jashtë hotelit u hodhën shashka dhe fishekzjarrë, ndërsa pati britma dhe thirrje të vazhdueshme, të cilat në mënyrë të pashmangshme shqetësuan gjumin e futbollistëve të Barcelonës. Ose, të paktën, ky ishte qëllimi.
Megjithatë, Barcelona po qëndron në Raffles Istanbul, një hotel luksoz me pesë yje, i vendosur në kompleksin Zorlu Center, një nga zonat tregtare më ekskluzive të qytetit. Për këtë arsye, është e vështirë të imagjinohet se dyert dhe dritaret nuk ishin të izoluara nga zhurmat. Në fund të fundit, bëhet fjalë për një strukturë ku një natë kushton 1000 euro.
🧨 Galatasaraylı taraftarlar, saat gece 02:20’de Barcelona kafilesinin kaldığı otelin önünde havai fişek patlatmaya devam ediyor. https://t.co/PnNBzDteNJ
— MR King News TR (@mknews_tr) October 12, 2026
Shifrat dhe statistikat e Barcelonës para ndeshjes me Galatasaray
Barcelona është qartësisht një nga skuadrat më të frikshme në Champions League dhe, së bashku me disa ekipe të tjera, është favorite natyrale për të fituar kompeticionin. Për këtë arsye, ky truk është kthyer prej disa vitesh në një armë të vërtetë të tifozëve, të cilët përpiqen t’u heqin futbollistëve orë gjumi. Kemi parë skena të ngjashme edhe përpara ndeshjeve të Europa League apo Conference League, pikërisht në përpjekje për të përdorur çdo lloj strategjie për të shqetësuar kundërshtarët.
Në fund të fundit, Barcelona vjen në këtë përballje pas nëntë fitoreve radhazi në po aq ndeshje zyrtare të sezonit 2026/2027, me një bilanc prej plot 39 golash të shënuar. Për më tepër, Barcelona ka shënuar shtatë gola kundër Santanderit dhe më pas ka realizuar nga pesë gola në tri ndeshje, përballë Elche, Rayo Vallecano dhe Feyenoord. Shifra absolutisht mbresëlënëse për një skuadër që është padyshim e vështirë për t’u mundur dhe që nuk duket se ka pika të dobëta.
Welcome.
🕖 01:30
📍 Hotel Raffles İstanbul
😴😴💤 https://t.co/Y2vMqpT5AU
— Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) October 13, 2026
Kështu, tifozët e Galatasaray përsëritën atë që kishte ndodhur edhe në vitin 2022, kur Barcelona u përball me skuadrën turke në fazën e 1/8-ve të Europa League. Në atë rast, fishekzjarrët u hodhën rreth orës 04:00 të mëngjesit, por skuadra katalanase qëndronte në hotelin Ritz të Stambollit. Një ritual që tifozët kanë dashur ta përsërisin edhe këtë herë, me shpresën se do të kenë arritur t’i shpërqendrojnë në njëfarë mënyre…