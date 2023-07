Natalie Portman fal balerinin për tradhëtinë

Bashkëshorti i Natalie Portman, koreografi francez Benjamin Millepied, ishte jobesnik ndaj gruas së tij. Ishte një skandal që tronditi botën, veçanërisht fansat e aktores. Por surpriza erdhi kur u bë e ditur se fituesja e Oskarit nuk do të hiqte dorë kaq lehtë nga martesa.

Ata e nisën lidhjen e tyre gjatë xhirimeve të ‘Black Swan’, në vitin 2009. Të dy ranë në dashuri dhe vetëm tre vjet më vonë u martuan. Së bashku ata kanë dy fëmijë, Aleph, 11 vjeç dhe Amalia, gjashtë. Dhe fëmijët duket se janë pika më e fortë e bashkimit mes tyre dhe kjo i ka siguruar që ata të mos divorcohen.

Megjithatë, edhe pse ata do të vazhdojnë të jenë një familje, duket seaktores do t’i duhet të plotësojë një sërë kushtesh nëse dëshiron të mbetet bashkëshorti i saj. Këtë e ka bërë të ditur një burim shumë i afërt me çiftin.

“Natyrisht që do të ketë kushte dhe me sa duket, ai është mirë me çfarëdo rregulli që ajo do, kështu që nëse gabon përsëri, do të ketë divorc”, thekson burimi. Kjo pabesi nuk është konfirmuar kurrë në mënyrë eksplicite, megjithëse media Voici siguroi se ai kishte qenë me një influencuese të njohur franceze; një grua identiteti i së cilës nuk dihet. “Ai po punon shumë për të rifituar besimin e Natalie, ai dëshiron ta qetësojë atë dhe një nga mënyrat është duke ndarë të gjitha fjalëkalimet e tij”, tha burimi.

Marrë nga: Marca