Nagelsmann shkarkohet si Agim Canaj: Bayern në lojë për tre trofetë e megjithatë vjen Tuchel

Ndryshim në pankinë për Bayern Munich. Klubi bavarez, në fakt, zyrtarizoi të premten pasdite shkarkimin e Julian Nagelsmann dhe punësimin e Thomas Tuchel. Ish-tekniku i Chelsea ka nënshkruar kontratë për dy sezone e gjysmë deri më 30 qershor 2025. Së bashku me Nagelsmann, u pushuan nga puna edhe bashkëpunëtorët e tij Dino Toppmoller, Benjamin Gluck dhe Xaver Zembrod. Një shkarkim absurd nëse llogaritet se Bayern është -1 nga kreu i Bundesligës dhe në çerekfinale të Kupës së Gjermanisë dhe Champions. Praktikisht në lojë për gjithçka e një shkarkim i tillë të kujton vetëm modelet shqiptare. Më i spikaturi është ai i Agim Canaj nga Dinamo.

Në krye të Dinamos në sezonin 2007-2008 mjaftoi një humbje në derbi që Canaj të shkarkohej. Blutë kryesonin me 9 pikë avantazh ndaj Vllaznisë, por u mundën 1-0 nga Partizani. Canaj u shkarkua atëherë me vetëm një telefonatë nga presidenti i atëhershëm Besnik Sulaj. “Je i shkarkuar” ishin fjalët e thëna, në mosbesimin legjitim të Canaj. Dinamo mbetej 6 pikë para vendit të dytë e megjithatë trajneri u shkarkua. Në detyrë erdhi Ilir Daja që u shpall kampion me 10 ndeshjet e mbetura.

Ndërsa në motivet e shkarkimit të Nagelsmann nga Bayern Munchen është “mungesa e kualitetit” e evidentuar në skuadër në periudhën e fundit. E pranoi Ceo i klubit bavarez Oliver Kahn. ” Por tani e kuptuam se cilësia e ekipit tonë, pavarësisht titullit të vitit të kaluar, është shfaqur gjithnjë e më pak. Pas Kupës së Botës luajtëm gjithnjë e më pak me sukses dhe në mënyrë tërheqëse. Performanca e fortë e lëkundjeve ka vënë në pikëpyetje objektivat tona të këtij sezoni, por edhe synimet tona për të ardhmen. Prandaj reaguam tani”.