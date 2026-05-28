Nacionalizmi Shqiptar Patriotik – Shqipëria e Rendit, Dinjitetit dhe Fuqisë Kombëtare
Shkruar nga Flamur Buçpapaj
Nacionalizmi shqiptar nuk është ideologji urrejtjeje. Ai është mbrojtje e identitetit, e historisë dhe e së drejtës së shqiptarëve për të jetuar me dinjitet në trojet e veta. Shqiptarët nuk kanë qenë popull pushtues, por popull që ka mbijetuar mes furtunash historike, copëtimesh dhe padrejtësish. Pikërisht për këtë arsye, nacionalizmi shqiptar ka qenë gjithmonë patriotik dhe mbrojtës.
Sot Shqipëria ndodhet përballë një krize të thellë morale, ekonomike dhe politike. Një pjesë e klasës politike vazhdon të jetojë me mentalitetin e vjetër të propagandës dhe kontrollit ideologjik. Socialistët e tranzicionit kanë ndërtuar një sistem ku propaganda shpesh vlen më shumë se puna, ku mediat përdoren për sulme politike dhe ku çdo njeri që investon apo mendon ndryshe shpallet armik publik.
Në Shqipëri ende ekziston fryma e vjetër e luftës së klasave. Familjet nacionaliste, njerëzit e punës, shtresa patriotike dhe ata që kanë vuajtur nga regjimi komunist vazhdojnë të shihen me dyshim nga qarqe të caktuara politike e mediatike. Kjo nuk është demokraci e shëndetshme, por vazhdimësi e mentalitetit të vjetër ideologjik.
Rasti i Valbonës tregoi qartë këtë përplasje. Ndërsa unë ndërtoja me dokumente, me leje shtetërore dhe me investim real, u organizua një fushatë e tërë propagandistike sikur po kryhej një krim kombëtar. Portale, televizione dhe aktivistë të lidhur me të majtën politike krijuan një histeri publike kundër meje. U përdorën figura të huaja dhe organizata që kërkonin të paraqisnin shqiptarët si barbarë në tokën e tyre.
Por unë nuk u tërhoqa. Heci ekziston dhe unë jam ende aty. Dhe do të jem përgjithmonë aty. Sepse një njeri që beson te puna dhe te e drejta e tij nuk mund të frikësohet nga propaganda.
Së shpejti do të ndërtoj edhe një HEC voltaik me 30 megavat në Tropojë. Ky është vizioni i nacionalizmit patriotik shqiptar: zhvillim, energji, punë dhe fuqi ekonomike për vendin. Shqipëria nuk mund të mbetet peng i njerëzve që bërtasin kundër çdo ndërtimi, kundër çdo investimi dhe kundër çdo shqiptari që kërkon të krijojë diçka.
Shpesh ata që flasin më shumë në emër të “mjedisit” heshtin për ndotjen reale, për lumenjtë e mbushur me mbetje, për pyjet e prerë dhe për varfërinë që detyron të rinjtë të largohen nga vendi. Patriotizëm nuk është vetëm të bërtasësh kundër një investimi. Patriotizëm është të ndërtosh, të punësosh njerëz, të zhvillosh zonat malore dhe të mbash gjallë Shqipërinë.
Nacionalizmi i ri shqiptar duhet të ndërtojë një shtet të fortë dhe funksional. Shqipëria ka nevojë për rend, siguri dhe drejtësi reale. Ka nevojë për një polici të fortë dhe për një xhandarmëri moderne që garanton qetësi publike dhe autoritet shtetëror. Pa rend nuk ka ekonomi, pa drejtësi nuk ka besim dhe pa shtet nuk ka komb.
Ekonomia kombëtare duhet të mbështetet te prodhimi vendas, energjia, turizmi, minierat, bujqësia dhe industria shqiptare. Shqipëria nuk mund të jetojë vetëm me kafene, propagandë televizive dhe fasada politike. Kombi forcohet kur forcohet ekonomia e tij.
Një nacionalizëm patriotik duhet të mbrojë edhe natyrën shqiptare. Duhet të mbillen pyje, të pastrohen lumenjtë, të mbrohen malet dhe të ndalet ndotja. Por mbrojtja e natyrës nuk duhet të përdoret si armë politike kundër shqiptarëve që investojnë në vendin e tyre.
Shqipëria ka nevojë për një ushtri moderne dhe për një shtet që respektohet në rajon. Kombi shqiptar nuk duhet të jetë më i dobët ekonomikisht, politikisht apo ushtarakisht. Rinia duhet të ketë shpresë dhe krenari për vendin e vet, jo vetëm dëshirë për emigrim.
Në një Shqipëri patriotike, çdo shqiptar kudo që jeton duhet të ndihet i mbrojtur nga shteti shqiptar. Shqiptarët në Kosovë, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi, Preshevë dhe diaspora shqiptare duhet të kenë mbështetje politike, kulturore dhe kombëtare. Shteti shqiptar duhet të jetë zëri dhe mburoja e tyre kudo në botë.
Liria duhet të jetë themeli i shtetit shqiptar. Liri për të menduar, për të punuar, për të investuar dhe për të jetuar me dinjitet. Shqipëria duhet të ndërtojë një demokraci moderne perëndimore, me institucione të forta dhe me model të afërt me demokracinë amerikane: shtet ligjor, zgjedhje të lira, ekonomi të lirë, respekt për pronën private dhe mundësi për çdo qytetar të ecë përpara me punë dhe talent.
Nacionalizmi shqiptar modern duhet të jetë europian në standarde, por shqiptar në shpirt. Ai duhet të mbrojë gjuhën shqipe, flamurin kombëtar, historinë dhe dinjitetin e shqiptarëve kudo në botë. Nuk kemi nevojë për ideologji të vjetra që prodhojnë përçarje dhe urrejtje klasore. Shqipëria ka nevojë për punë, drejtësi, rend dhe vetëbesim kombëtar.
Koha e propagandës po mbaron. Koha e ndërtimit të Shqipërisë shqiptare sapo ka filluar.