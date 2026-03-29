“Na jepni Champions League 2023”, çfarë fshihet pas kërkesës së tifozëve të Inter

Manchester City është sërish në qendër të vëmendjes, dhe jo vetëm për paraqitjet në fushë të kampionëve të tij. Akuzat lidhur me Fair Play Financiar kërcënojnë të tronditin klubin nga themelet, me mbi 115 akuza që mund të çojnë në pasoja të paimagjinueshme. Në këtë skenar, tifozët e Interit shohin me shpresë drejt një rishpërndarjeje të mundshme të Champions League 2023, duke nxitur debate dhe polemika në rrjetet sociale.
Re të zeza mbi Manchester
Situata që mendohej se nuk do të përsëritej për një klub të madh si Manchester City, është shfaqur sërish si një makth. Sipas zërave, një penalizim i bujshëm prej 60 pikësh në kampionat duket si skenari më i keq për “Citizens”. Një rënie që do t’i çonte në fund të renditjes, duke vënë në rrezik jo vetëm sezonin aktual, por edhe të ardhmen e klubit.
Alternativat e sanksioneve nuk janë më pak të rënda: nga përjashtimi nga kampionati te gjobat milionëshe, deri te kufizime të rënda në merkato, e ardhmja e City-t duket në ekuilibër. Lajmi është përhapur shpejt, duke gjetur jehonë si te tifozët ashtu edhe te kritikët e klubit.
Inter dhe Juventus: një duel i vjetër që ndizet sërish
Në mes të polemikave janë futur edhe tifozët e Interit, të cilët nuk kanë humbur kohë për të kërkuar rishpërndarjen e finales së Champions-it të humbur ndaj skuadrës së Guardiolës. Një kërkesë që ka rihapur tensionet e vjetra mes klubeve italiane, duke sjellë reagimin ironik të tifozëve të Juventusit në rrjetet sociale: “Champions prej kartoni”, një nofkë që rikujton titullin e dhënë zikaltërve në vitin 2006.
Megjithatë, përtej batutave dhe rivaliteteve historike, duket e pamundur një ndërhyrje retroaktive nga UEFA për kompeticione tashmë të përfunduara. Kjo sepse federata europiane ka ndjekur gjithmonë një politikë konservatore në menaxhimin e penaliteteve pas ngjarjes.
E ardhmja e Manchester City
Ndërsa klubi pret vendimin përfundimtar, shqetësimet rriten edhe mes vetë pjesëtarëve të skuadrës. Një penalizim i mundshëm mund të ndikojë rëndë në moralin dhe në merkaton e ekipit, që po hyn në një fazë rinovimi. Pesha e akuzave rrezikon të ndikojë në projektin teknik, duke hapur reflektime mbi menaxhimin financiar të klubit.
Në këtë situatë komplekse, tifozët shpresojnë që City të gjejë një rrugëdalje. Nuk mungojnë zërat që theksojnë se klubi ka nisur të marrë masa për t’u përputhur me parametrat e Fair Play Financiar, duke tentuar të ruajë prestigjin e tij.