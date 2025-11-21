Na falni, harruam Ronaldon: FIFA detyrohet të anulojë posterin zyrtar të Botërorit

Posteri zyrtar i Botërorit 2026 zgjati vetëm disa orë para se të anulohej nga FIFA, e cila ndërkohë u përmbyt nga polemikat. Ka pritshmëri të mëdha për fillimin e turneut ku do të takohen lojtarët më të mirë në botë, por për një arsye të caktuar një nga fytyrat më të njohura është përjashtuar nga grafika: në imazhin që mblidhte të gjithë lojtarët më përfaqësues të kombëtareve të kualifikuara, i vetmi i madh që mungonte ishte Cristiano Ronaldo, dhe fansat e tij e vunë re menjëherë.
Krahas Leo Messi, Mbappé dhe Haaland, u përzgjodh Bruno Fernandes për të futur edhe ngjyrat e Portugalisë, një vendim që nuk u pëlqeu aspak tifozëve, të cilët u rebeluan në komentet e postimit të publikuar në rrjetet sociale. Të gjithë mbetën të habitur nga përjashtimi i CR7, i cili, përveç se është kapiten i kombëtares së tij, është edhe një nga dy lojtarët (bashkë me Messi) që luan gjashtë Botërorë në karrierën e tij.
Gafa e FIFA-s me CR7
Grupeve të kualifikimeve u kanë përcaktuar 42 skuadrat e para të kualifikuara zyrtarisht në Botëror, të cilat presin 6 të tjera që do të hyjnë në kompeticion përmes playoff-it. FIFA deshi të festonte ata që tashmë kanë marrë biletën për Amerikën e Veriut me një grafikë që përfshinte 42 lojtarë, nga një për çdo skuadër: janë simbolët e mëdhenj si Salah, Vinicius, Mbappé, Kane dhe sigurisht Messi i vendosur në qendër pranë kupës që të gjithë ëndërrojnë ta fitojnë, por mes fytyrave më të rëndësishme mungon ajo e Cristiano Ronaldo.
Për të përfaqësuar Portugalinë u përzgjodh Bruno Fernandes i cili, sado i famshëm dhe i rëndësishëm, nuk arrin peshën specifike të CR7. Do të jetë Botërori i tij i gjashtë, saktësisht si ai i Messit, ndoshta akti i fundit i dualizmit që ka bërë histori, por në grafikë ka vend vetëm për argjentinasin. Përjashtimi i portugezit i zemëroi tifozët, të cilët filluan të komentojnë me ritëm të shpejtë postimin e publikuar nga FIFA në rrjetet sociale, duke bërë aq shumë zhurmë sa ta bindnin ta fshinte.
Në vend të tij u shfaq një postim për shortin e grupeve që do të mbahet më 5 dhjetor, këtë herë me të gjithë protagonistët e vendosur në vendin e duhur. Ishte një gafë mjaft e rëndësishme e FIFA-s, e cila u bë virale: posteri pa Cristiano Ronaldon zgjati vetëm disa orë, por nuk kaloi pa u vënë re pikërisht për çuditshmërinë e tij dhe mungesën e veçantë të njërit prej lojtarëve më përfaqësues në të gjithë botën, i cili po përgatitet të jetojë Botërorin e tij të fundit.
All eyes are now on the #FIFAWorldCup 26 Final Draw…
5 December pic.twitter.com/sXhSwhEHVD
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2025