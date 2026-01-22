“Na duhet një mesfushor. Rroga 1 milion”: njoftimi për vend pune nga Saudi Pro League

Portali për ata që kërkojnë punë në botën e futbollit, Futboljobs, është përdorur edhe nga Saudi Pro League, kampionati më i lartë arab që ka vendosur të përdorë platformën për të gjetur një lojtar për ta futur në nivelet më të larta. Me profil të detajuar, karakteristika, video, referenca dhe eksperiencë. Kundërpërgjigjja? Mundësia për të sfiduar Cristiano Ronaldon dhe yjet e tjerë përballë një oferte më shumë se joshëse, me një pagë deri në një milion euro.
Zakonisht platforma online përdoret për të vendosur CV nga analistë, drejtues, përgatitës dhe lojtarë të profilit mesatar apo të ulët, pa pretendime por në kërkim të një mundësie për të luajtur ose jetuar futbollin si profesionistë. Por gjithnjë e më shpesh shfaqen edhe klube që propozojnë oferta pune, duke kërkuar figura specifike. Dhe në këtë kuptim, nuk ka kaluar pa u vënë re publikimi nga Saudi Pro League, që përfaqëson majën e futbollit saudit, për kërkimin e një mesfushori, me një profil të detajuar dhe me një ofertë që nuk do të mungojë të marrë mijëra aplikime.
E vetmja gjë që nuk është bërë e ditur është klubi ku mund të luhet, por kjo ka pak rëndësi. Një detaj absolutisht dytësor sepse njoftimi tregon si “punëdhënës” Saudi Pro League, pjesa tjetër do të vinte thjesht më pas. Një mundësi më shumë se joshëse dhe mbi të gjitha tronditëse, sepse bëhet fjalë për një përjashtim shumë të rrallë në një labirint propozimesh/ofertash shpesh të kufizuara në profile më të vogla ose kategori të dyta.
Njoftimi në Futboljobs me profil dhe referenca
Në të kundërt, njoftimi i shfaqur në “LinkedIn e futbollit”, siç po quhet gjithnjë e më shpesh Futboljobs, është krejt serioz. Pozicioni i kërkuar është “Mesfushor mbrojtës” për të cilin renditen edhe kërkesat: “Eksperiencë në kampionate të nivelit të ngjashëm ose më të lartë”, duke dërguar edhe “një CV sportive ose një profil në Transfermarkt”, portal tjetër referimi në nivelet më të larta ku ekziston një databazë botërore e të gjithë futbollistëve të regjistruar. “Dërgoni edhe një video me momentet më të mira të lojtarit (të përditësuar)” lexohet po ashtu në njoftim, që përfundon me një specifikim tjetër: “vetëm lojtar me agjent të drejtpërdrejtë dhe i lirë, që zotëron 100% kartonin”.
Propozimi i Saudi Pro League: “Pagë deri në 1 milion euro”
Deri këtu çfarë kërkon Saudi Pro League. Më pas, “kushtet” që ofron, pra paga. Përrallore: “nga 600.000 deri në 1 milion euro” lexohet në njoftimin online. Jo në parametrat që kampionati saudit ka mësuar të japë për shumë të huaj të ardhur në Arabi, por gjithsesi një shifër që për shumë lojtarë aspirantë duket si një ëndërr e paarritshme në rrethana të tjera. Duke përfituar edhe nga tërheqja gjithnjë në rritje që liga më e lartë ka marrë vitet e fundit, duke angazhuar yje dhe superklasë, nga CR7 te Benzema, duke kaluar te Theo Hernandez apo Joao Felix. Të gjithë fenomenë që mund t’i gjesh ose si shokë skuadre ose si kundërshtarë, duke iu përgjigjur thjesht një njoftimi pune si shumë të tjerë.