Mynihu “pushtohet”, 40 mijë tifozë të Inter: gati për sherr, vijnë tifozeritë aleate

Mynihu është shndërruar në një kryeqytet interist: në prag të finales së Champions League të së shtunës mbrëma, qyteti është lyer në orët e fundit fuqishëm me ngjyrat zikaltër. Falë pushtimit nga 40 mijë tifozë të Inter që kanë mbërritur në qytet, pavarësisht nga “vetëm” 18 mijë biletat e vëna në dispozicion nga UEFA për Allianz Arenën, që do të presë të njëjtin numër mbështetësish të PSG-së. Shumë prej tyre kanë arritur të blejnë biletat e sektorit “neutral” të publikut, por shumica janë pa biletë: një arsye që nuk i ka ndalur aspak nga dëshira për të qenë të pranishëm me çdo kusht për një ëndërr me sy hapur.

Ata që ia kanë dalë, do të jenë në stadium në sektorin e rezervuar për tifozët zikaltër: 18 mijë bileta, të shpërndara në kohë nga UEFA, me përballë tyre francezët që do të mbështesin Paris Saint-Germain. Në mes, publiku “neutral”, por që shumë gjasë do të mbulohet nga ngjyrat zikaltër për shkak të pushtimit të madh të interistëve që tashmë janë derdhur në rrugët e Mynihut, duke sjellë me vete dashurinë për Lautaron dhe shokët e tij. Edhe nëse nuk mund të hyjnë në stadium: përveç atyre që mund të kenë vepruar në mënyra më pak ortodokse, me rrezikun përkatës për t’u ndaluar në hyrje, pjesa më e madhe është nisur drejt Mynihut pa biletë në xhep.

30.05.2025, Inter Milan fans in München before tomorrow match with PSG , click here for LIVE report: https://t.co/beLtS10EQT pic.twitter.com/MXPDO0uHzi — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 30, 2025

Pushtimi zikaltër në Mynih për finalen PSG-Inter

Eksodi paqësor ka nisur ditët e fundit me një prani gjithnjë e më të madhe të italianëve në qytet, që ka arritur kulme deri në 300% më shumë se zakonisht. Makina, trena, avionë: çdo mjet është bërë i lejueshëm për të arritur vendin ku të dielën mbrëma do të kremtohet një ëndërr sportive e pritur prej 15 vitesh dhe që iu rrëshqit nga duart vetëm dy vite më parë.

Edhe vendet për të fjetur në pritje të finales janë nga më të ndryshmet: ka nga ata që kanë rezervuar me kohë hotele, bujtina apo bed & breakfast, por edhe nga ata që flenë me ndihmë, në karavanë, atje ku kanë gjetur vend apo mikpritje. Sidomos në zonën Schwabinger Tor, ku qëndron skuadra, dhe në Odeonsplatz, ku UEFA ka vendosur pikën e takimit për tifozët, vendi i përcaktuar edhe për të parë ndeshjen për ata që nuk do të kenë hyrje në Allianz.

30.05.2025, Inter Milan fans in München before tomorrow match with PSG , click here for LIVE report: https://t.co/beLtS10EQT pic.twitter.com/EkQzxCQKH3 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 30, 2025

Rreziku i incidenteve: tifozë të Nice pro Inter dhe të Napolit pro PSG, të pranishëm në qytet

Sa i përket tifozëve që do të përpiqen deri në fund për të hyrë në stadium, policia gjermane ka angazhuar një dislokim të jashtëzakonshëm forcash për të parandaluar incidente dhe kontakte të mundshme mes fraksioneve më të nxehta të tifozerive. Që mund të “mbështeten” nga aleatë të tjerë të vjetër dhe miqësorë: nga njëra anë ata të PSG, që tradicionalisht janë afër tifozëve napolitanë dhe gati t’i mbështesin; nga ana tjetër ultrasit e Nice, rivalë historikë të parisienëve, një pjesë e të cilëve tashmë i janë bashkuar zikaltërve.

Në mes, rivaliteti mes napolitanëve dhe interistëve: një përzierje shpërthyese që mbi 2.000 policë të njësive speciale kundër trazirave të shpërndarë kudo, do të kenë për detyrë ta shuajnë përpara se të ndizet edhe një shkëndijë.