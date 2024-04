Musk: Inteligjenca Artificiale do të kalojë fuqinë njerëzore vitin e ardhshëm

Aftësia e modeleve të reja të inteligjencës artificiale do të tejkalojë inteligjencën njerëzore deri në fund të vitit të ardhshëm, për sa kohë që furnizimi me energji elektrike dhe harduer mund të përmbushë kërkesat e teknologjisë gjithnjë e më të fuqishme, sipas Elon Musk.

“Mendimi im është se ne do të kemi inteligjencë artificiale që është më e zgjuar se çdo njeri ndoshta deri në fund të vitit të ardhshëm,” tha sipërmarrësi miliarder, i cili drejton Tesla, X dhe SpaceX. Në pesë vitet e ardhshme, aftësitë e inteligjencës artificiale ka të ngjarë të tejkalojnë ato të të gjithë njerëzve, parashikoi Musk të hënën gjatë një interviste X me Nikolai Tangen, drejtor ekzekutiv i Norges Investment Bank.

Musk po ndërton vazhdimisht zhvillimin e të ashtuquajturës inteligjencë të përgjithshme artificiale, mjete të inteligjencës artificiale aq të fuqishme sa mund të mposhtin individët më të aftë në çdo fushë. Por parashikimi i së hënës është përpara planit që ai dhe të tjerët kishin parashikuar më parë. Vitin e kaluar, ai parashikoi që AGI “e plotë” do të arrihej deri në vitin 2029. Disa nga parashikimet më të guximshme të Musk, të tilla si lëshimi i Teslas vetë-drejtues dhe ulja e një rakete në Mars, ende nuk janë bërë realitet.

Një numër përparimesh të AI në 18 muajt e fundit, duke përfshirë lançimin e mjeteve të gjenerimit të videove dhe chatbots më të aftë, e kanë shtyrë kufirin e AI përpara më shpejt se sa pritej. Demis Hassabis, bashkëthemeluesi i DeepMind të Google, parashikoi në fillim të këtij viti se AGI mund të arrihet deri në vitin 2030.

Ritmi i zhvillimit është ngadalësuar nga një pengesë në furnizimin me mikroçipa, veçanërisht ato të prodhuara nga Nvidia, të cilat janë të nevojshme për të trajnuar dhe drejtuar modele të AI. Këto kufizime janë lehtësuar, tha Musk, por modelet e reja tani po testojnë pajisje të tjera të qendrës së të dhënave dhe rrjetin e energjisë.

“Ai ishte i kufizuar me çip vitin e kaluar.” . . njerëzit nuk mund të merrnin mjaft çipa Nvidia. Këtë vit kalon në furnizim me energji elektrike me transformator tensioni. Në një ose dy vjet [kufizimi është] vetëm furnizimi me energji elektrike,” tha ai.

Dëshira e Musk për t’u bashkuar me garën e AI bie në kontrast me një qëndrim të profilit të lartë që ai mbajti vitin e kaluar duke bërë thirrje për një pauzë në zhvillimin e avancuar të inteligjencës artificiale. Ai paralajmëroi për “rreziqet e thella për shoqërinë dhe njerëzimin” që paraqesin mjetet superfuqishme të AI dhe bëri thirrje për një pauzë të menjëhershme në trajnimin e çdo sistemi më të fuqishëm se GPT-4 i OpenAI, modeli kryesor në treg.

Të hënën, Musk tha se startup-i i tij i inteligjencës artificiale, xAI, po trajnonte një version të dytë të modelit të tij Grok “që ne mendojmë se duhet të jetë më i mirë se GPT-4”. Ai duhet të jetë gati deri në maj dhe do të pasohet nga një model i ri me linja më të fuqishme, shtoi ai.

Musk ka zhvendosur më shumë kohë dhe burime te xAI gjatë vitit të kaluar. Ajo po kërkon të mbledhë miliarda dollarë nga investitorët në Shtetet e Bashkuara, Lindjen e Mesme dhe Hong Kong për të konkurruar me OpenAI, në një raund financimi që do ta vlerësonte kompaninë në 18 miliardë dollarë, sipas njerëzve me njohuri për procesin.

Musk ka luajtur një rol qendror dhe shpesh të diskutueshëm në zhvillimin e mjeteve të reja të AI gjatë dekadës së fundit.

Ai bashkëthemeloi OpenAI në vitin 2015, por u largua nga kompania në 2018 pasi u përplas me CEO dhe bashkëthemelues Sam Altman për drejtimin e kërkimit.

Musk paditi OpenAI dhe Altman për shkelje të kontratës në mars, duke pretenduar se ata komprometuan misionin e deklaruar të startup-it për ndërtimin e inteligjencës artificiale për të përfituar njerëzimin – një pretendim që OpenAI e mohoi me forcë, raporton Financial Times.