Muriqi shpërthen në lot pasi i shënoi Realit:“Humba finalen për të shkuar në Botëror”

Një e qarë çliruese, që fsheh brenda shumë gjëra. Vedat Muriqi, heroi i padiskutueshëm i Mallorca që bëri goditjen e madhe ndaj Real Madrid duke e mposhtur 2-1, nuk i mbajti lotët. Një fitore e papritur për skuadrën e vogël që rrezikon rënien nga kategoria, por që i dhuroi vetes një të shtunë të jashtëzakonshme falë sulmuesit të saj, i cili përjetoi një moment emocionues. Ish-lojtari i Teutës shënoi golin e fitores në minutën e 91’ dhe në fund të ndeshjes u rrëzua në fushë mes një deti lotësh, të fshirë nga shokët e skuadrës që vrapuan drejt tij për të festuar.
Goli i tij është një asist i madh për Barcelonën që po ecën me shpejtësi drejt fitimit të titullit, por ka edhe shijen e hakmarrjes, siç e pranoi vetë kosovari pas ndeshjes: “Edhe pse nga jashtë dukem shumë i ashpër dhe i fortë, jam gjithashtu një qenie njerëzore dhe ndonjëherë emocionet dhe nervat më lënë. Kam humbur një penallti kundër Elche-s, më pas humba finalen për të shkuar në Botëror dhe për të realizuar ëndrrën më të madhe të jetës sime. Këtu ishim 1-0, pastaj barazimi në minutën e 88-të dhe papritur, një gol, një gol i madh, fitore 2-1, me golin tim”.
Askush nuk e priste, duke parë diferencën e madhe të vlerave në fushë dhe rëndësinë e madhe të ndeshjes për Blancos, që luanin për titullin në të njëjtën ditë kur Barcelona përballet me Atletico Madrid. Shpresa e skuadrës së teknikut Arbeloa ishte që blaugranat të humbnin pikë, por nuk kishin marrë parasysh një hap fals të mundshëm në Mallorca, e cila ka qenë një zbulim i vërtetë, edhe pse endet me trishtim në zonën e rënies nga kategoria me shpresën për të qëndruar ende në La Liga. Surpriza e parë erdhi në minutën e 41’, kur Morlanes kaloi në avantazh vendasit në mënyrë të papritur.
Një pengesë në rrugëtimin e Real Madrid, që në fakt iu desh e gjithë pjesa e dytë për të rikuperuar: barazimi nga Militao erdhi në minutën e 88’, por nuk mjaftoi për të shmangur humbjen, sepse kthesa më e madhe ndodhi në kohën shtesë. Në minutën e 91’, Muriqi mori një pasim në zonë dhe me shumë kthjelltësi shënoi golin e 2-1 që shpërtheu në gëzim të gjithë stadiumin: tifozët ishin të papërmbajtshëm, stoli përqafohej dhe Blancos mbetën të ngrirë në fushë duke parë katastrofën. Emocioni ishte shumë i madh për Piratin, i cili në fund shpërtheu në lot nga emocionet për atë që bëri. Ai i dhuroi skuadrës një gëzim të papërshkrueshëm që për një moment e nxjerr nga zona e rënies, vetëm pak ditë pasi humbi mundësinë për ta çuar Kosovën në Botëror.