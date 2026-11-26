Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi, ka lënë gjurmë në Ligën e Kampionëve, duke u shpallur lojtari më i mirë i ndeshjes (“Man of the Match”) në përballjen e Fenerbahces në udhëtim te Shakhtar Donetsk.
Në fitoren minimale 0:1 të gjigantit turk, “Pirati” nga Prizreni ishte figurë kyçe në fazën ofensivë, duke udhëhequr sulmin e Fenerbahces dhe duke kontribuar direkt në sigurimin e tri pikëve të arta për skuadrën e tij.
Paraqitja e tij e lartë dhe luftarakia në fushë u vlerësuan maksimalisht nga organizatorët, të cilët i dhuruan çmimin prestigjioz individual pas përfundimit të takimit.
Ky sukses i radhës konfirmon formën e shkëlqyer të Muriqit në skenën më të madhe të futbollit evropian.